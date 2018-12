C’tu vrai le père Noël?

C’est souvent l’école qui assassine le père Noël. Quel parent n’est pas devenu un peu angoissé d’appren­dre à son enfant que le gros Bonhomme avec la barbe, c’est pas vrai ? Que c’est une mise en scène, et les cadeaux sous l’arbre n’arrivent pas du pôle Nord où il n’y a pas un seul centre commercial. Plusieurs papas et mamans ressentent une certaine anxiété lorsque l’enfant de 5 ou 6 ans commence à poser trop de questions. Encore pire s’il n’en pose aucune.

Dans mon enfance, celui qui avait vendu la mèche, c’est mon oncle Jean-Louis. Il venait de Montréal pour passer les Fêtes à Sainte-Émélie et à son arrivée, j’avais remarqué qu’il avait de très beaux souliers. Après la messe de minuit, qu’est-ce que je remarque ? Le père Noël a les mêmes souliers que mon oncle Jean-Louis. Oupélai !!! Et, au premier cadeau, lorsque je lui ai dit : « Merci, mon oncle ! », j’ai un peu cassé le party.

Ma mère m’a tout de suite emmené dans la cuisine et m’a tout révélé, me suppliant de me taire parce qu’il y avait mon petit frère Robert, trois ans plus jeune, qui lui, tripait pas mal plus sur les cadeaux que sur les souliers.