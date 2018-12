D’autres rumeurs circulent autour des Coyotes

Les Coyotes de l’Arizona seraient sur le point d’être vendus, ce qui risque de multiplier les rumeurs relatives à leur avenir à Glendale ou ailleurs.

La chaîne radiophonique 98,7 FM Arizona Sports a rapporté vendredi qu’un changement de garde est en vue au sein de cette organisation boiteuse de la Ligue nationale de hockey (LNH). Elle a évoqué «plusieurs sources» précisant que le tout est «en cours et imminent», tandis que d’autres ont prétendu que la transaction aura lieu, mais pas avant 2019.

La concession est la propriété d’Andrew Barroway, qui a acheté toutes les parts de ses associés en juin 2017. Auparavant, il agissait comme propriétaire majoritaire des Coyotes au sein du groupe IceArizona depuis 2014.

Plus tôt cette année, la même station de radio avait indiqué que Barroway recherchait de nouveaux partenariats pour son club de hockey et qu’il discutait avec des investisseurs potentiels.

«Comme c’est le cas chaque jour, l’attention de l’équipe se porte sur ce qui se passe sur la glace et on fait tout notre possible pour faire grandir le hockey en Arizona, avait mentionné à l’époque le président et chef de la direction des Coyotes, Ahron Cohen. Nous avons toujours été et nous sommes toujours ouverts aux opportunités pouvant nous aider à atteindre nos objectifs à long terme ici.»

Transfert à Houston?

Pendant que la formation de l’Ouest américain affiche la 28e moyenne d’assistance locale (13 406) de la LNH cette saison, certains médias ont fait état de la possibilité d’un transfert vers la ville de Houston.

Selon le compte Twitter du réseau FOX Sports, le commissaire du circuit, Gary Bettman, aurait rencontré le propriétaire des Rockets de la NBA, Tilman J. Fertitta, en novembre afin d’aborder l’idée du déménagement potentiel des Coyotes au Texas. Fertitta a manifesté son intérêt pour amener une équipe de la LNH à Houston quand il a acquis les Rockets l’an dernier.

Le club de l’Arizona se retrouvera dans la section Centrale, la même que les Stars de Dallas, dès la première saison de la nouvelle concession de Seattle, en 2021-2022.