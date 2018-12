Des airs d’adieux à Oakland

Non seulement les partisans des Raiders souffrent des performances de leur équipe sur le terrain, mais le duel de lundi soir face aux Broncos pourrait laisser une cicatrice bien plus grande s’il devenait le dernier match présenté à Oakland.

Est-ce que ce sera simplement un au revoir ou un adieu ? Pour l’instant, la question demeure sans réponse, même lorsque toute logique voudrait que les Raiders demeurent à Oakland encore un an.

Ce n’est qu’en 2020 que l’organisation adulée du « Black Hole » emménagera dans son palatial stade de 1,9 million à Las Vegas. Le plan initial voulait que les Raiders demeurent à Oakland jusqu’au terme de la saison 2019, mais voilà qu’il y a du sable dans l’engrenage.

La Ville d’Oakland, se sentant lésée par le déménagement, a déposé une poursuite contre l’équipe et la NFL. Celle-ci allègue que les propriétaires des 32 équipes ont fait collusion pour forcer l’injection de fonds publics, sous peine de relocalisation.

Difficile de pointer du doigt les élus d’Oakland, qui ont refusé de céder à la pression d’une équipe et d’une ligue qui engrangent des milliards de profits, mais qui osent tout de même demander sans vergogne la charité aux contribuables.

Peu d’options

À première vue, le propriétaire actuel de l’équipe, Mark Davis, moins intempestif que son défunt père Al, devrait piler sur son orgueil et accepter de demeurer à Oakland pour une saison de plus. Mais il ne faudrait pas non plus s’étonner qu’il décide de faire ses boîtes.

Récemment, il a affirmé qu’il ne voyait pas comment il pourrait payer de sa poche une année additionnelle de bail à Oakland pour que la Ville se retourne et empoche le chèque pour financer sa poursuite.

Sauf que les options parfaites pour les Raiders n’existent pas.

La franchise pourrait décider de rester près de la maison et d’aller rejoindre les 49ers au Levis Stadium, à Santa Clara, mais Davis a maintes fois répété qu’un tel plan le dégoûtait.

Toujours en Californie, les Raiders jouissent d’un appui populaire intéressant à San Diego, ville désertée par les Chargers l’an dernier. Mais il y a longtemps que la NFL pleurniche en disant que le stade de l’endroit n’est pas digne de ses standards. Quant aux stades universitaires, les programmes du coin débordent de revenus et une association avec les Raiders semble peu probable.

La ville de San Antonio faisait l’objet de fortes rumeurs en 2014 à titre d’éventuelle terre d’accueil des Raiders, mais encore là, Davis a déjà mentionné que la surface de jeu synthétique de l’Alamodome ne convenait pas à l’équipe. Difficile d’imaginer qu’il investirait dans ce stade pour une seule saison.

Enfin, il y aurait le stade de l’Université de Las Vegas, mais plusieurs améliorations devraient être apportées et les Raiders n’ont pas intérêt à investir.

Voilà pourquoi il sera difficile pour les Raiders de quitter Oakland avant le temps, même si cette possibilité demeure bien réelle dans les prochaines semaines. Après tout, leurs loyaux partisans n’en sont pas à une claque au visage près depuis de nombreuses années.

Déjà, Mark Davis et ses compères propriétaires aux poches profondes ont procédé sans retenue à l’extorsion d’une équipe bien enracinée dans une ville dont le cœur bat au rythme du noir et argent. Ce serait la moindre des choses de quitter les lieux poliment. Pas au milieu de la soirée pour s’engouffrer dans un party plus payant et branché.

SEMAINE 16

SAMEDI

MES CHOIX

Washington au Tennessee (16 h 30) TITANS

Baltimore à LA Chargers (20 h 20) CHARGERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Cincinnati à Cleveland (13 h) BROWNS

Tampa Bay à Dallas (13 h) COWBOYS

Minnesota à Detroit (13 h) VIKINGS

Buffalo en Nouvelle-Angleterre (13 h) PATRIOTS

Green Bay à NY Jets (13 h) PACKERS

Houston à Philadelphie (13 h) EAGLES

Atlanta en Caroline (13 h) FALCONS

NY Giants à Indianapolis (13 h) COLTS

Jacksonville à Miami (13 h) DOLPHINS

LA Rams en Arizona (16 h 05) RAMS

Chicago à San Francisco (16 h 05) BEARS

Pittsburgh à La Nouvelle-Orléans (16 h 25) SAINTS

Kansas City à Seattle (20 h 20) SEAHAWKS

LUNDI

MON CHOIX

Denver à Oakland (20 h 15) BRONCOS

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE : 9 en 16 (56,3%)

TOTAL CETTE SAISON : 145 en 224 (64,7%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Redskins de Washington (7-7) vs Titans du Tennessee (8-6)

TOUJOURS DANS LE COUP

Les deux opposants s’accrochent à leurs espoirs de se qualifier pour les séries. Le quart-arrière des Redskins, Josh Johnson, a fait le nécessaire dimanche dernier à son premier départ en sept ans, mais la tâche s’annonce colossale face aux Titans. Et défensivement, comment les Redskins freineront le porteur de l’heure dans la ligue, Derrick Henry? Leur défensive a concédé plus de 100 verges au sol à ses sept derniers matchs, pour une moyenne de 153. Les Titans sont 5-1 chez eux.

Ravens de Baltimore (8-6) vs Chargers de Los Angeles (11-3)

UN PREMIER VRAI TEST

Lamar Jackson fait saliver ses admirateurs, mais il doit maintenant tromper la vigilance de la défensive des Chargers, qui n’a rien des cinq pourvoyeurs de boulevards qu’il a affrontés jusqu’ici! Jackson porte le ballon en moyenne 17,2 fois par match, du jamais vu dans l’histoire pour un quart. Les Ravens courent d’ailleurs deux fois plus qu’ils ne passent. Les Chargers sont neuvièmes contre la course et pourront résister. Offensivement, le porteur Melvin Gordon revient.

Bengals de Cincinnati (6-8) vs Browns de Cleveland (6-7-1)

LA MAGIE DES BROWNS

Les Browns surfent sur une séquence de quatre victoires en cinq matchs, ce qu’ils n’ont accompli qu’en 2014, 2007 et 2002 depuis leur réincarnation en 1999. Ils ont vaincu les Bengals il y a quatre semaines et tenteront de les balayer pour une première fois depuis 2002. Déjà amochés offensivement, les Bengals seront privés de leur receveur Tyler Boyd et leur production risque de s’apparenter à un cratère. Défensivement, c’est déjà bien pire qu’un cratère.

Buccaneers de Tampa Bay (5-9) vs Cowboys de Dallas (8-6)

LES COWBOYS DOIVENT REBONDIR

Le faux-pas des Cowboys face aux Colts doit vite être oublié. L’attaque n’est pas à son meilleur dans les trois derniers matchs avec une moyenne de 14 points, mais la défensive des Bucs devrait donner l’occasion idéale de se ressaisir. Le prochain touché par la passe accordé par Tampa sera le 31e de la saison, ce qui égalera une triste marque d’équipe établie en 2015. Amari Cooper en prend bonne note. Le retour fort probable du garde Zack Martin fera aussi du bien au jeu au sol.

Vikings du Minnesota (7-6-1) vs Lions de Detroit (5-9)

VIKINGS TRANSFORMÉS

Les Vikings ont été positivement méconnaissables dimanche dernier avec une étincelante performance au sol. Mais face aux Dolphins, tout le monde court. Et justement, les Lions n’excellent pas contre la course avec une moyenne de 115,4 verges accordées par match. Les Vikings doivent continuer d’établir cette identité qui réduit la pression sur Kirk Cousins et permet à la défensive de souffler. Les Lions manquent de saveur offensivement.

Bills de Buffalo (5-9) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (9-5)

SANS JOSH GORDON

Les Patriots devraient remporter ce duel sans problème, même sans leur receveur Josh Gordon. Ce dernier compose de nouveau avec des «problèmes de santé mentale», selon lui, mais qui se résument en fait à la possibilité d’une autre suspension indéfinie pour avoir contré la politique anti-dopage. Les Patriots ont perdu un choix de cinquième ronde pour ses services, mais un septième choix leur reviendra. Dommage pour un jeune homme si talentueux, mais tourmenté.

Packers de Green Bay (5-8-1) vs Jets de New York (4-10)

RODGERS CONTINUE

Certaines rumeurs voulaient que les Packers, éliminés de la course aux séries, reposent leur quart-arrière Aaron Rodgers, mais il va continuer même si le combat est perdu. Ce match sans enjeu n’affiche donc que peu d’intérêt, outre le fait de constater le développement continuel du quart recrue des Jets, Sam Darnold. Celui-ci fait bien avec des munitions limitées, mais la défensive contre la passe des Packers ne donne que 225,5 verges par match.

Texans de Houston (10-4) vs Eagles de Philadelphie (7-7)

FOLES LE SAUVEUR

Nick Foles va-t-il sauver les Eagles du désastre? Le quart-arrière montre maintenant un dossier de 6-2 depuis l’an dernier à la suite de la victoire inattendue face aux Rams et voilà qu’il doit refaire le coup aux Texans. Foles par ci, Foles par là, mais la défensive des Eagles sera la clé. La ligne offensive des Texans est vulnérable, tandis que le duo de Michael Bennett

et Fletcher Cox, sur la ligne défensive des Eagles, a frappé 57 fois les quarts-arrières adverses. C’est là que ça va se jouer.

Falcons d’Atlanta (5-9) vs Panthers de la Caroline (6-8)

NEWTON SUR LA TOUCHE

Les Panthers ont pris la sage décision d’envoyer Cam Newton au repos forcé, lui dont la blessure à l’épaule ne guérit pas. Voilà donc Taylor Heinicke, quart-arrière de troisième année qui n’a complété que trois passes en carrière. On l’imagine se rabattre à répétition sur le porteur Christian McCaffrey hors du champ-arrière. Les Falcons, s’ils veulent assurer la sécurité d’emploi de leur entraîneur Dan Quinn, doivent terminer les derniers matchs sur une forte note.

Giants de New York (5-9) vs Colts d’Indianapolis (8-6)

CADEAU EMPOISONNÉ

Les Colts ont dominé physiquement face aux Cowboys et ne doivent surtout pas regarder les Giants de haut après un effort si convaincant. Le porteur recrue Saquon Barkley est capable d’exploser à tout moment, mais les Giants seront de nouveau privés d’Odell Beckham Jr. Ils attaqueront au sol, un aspect contre lequel les Colts se défendent bien (8e rang). Marlon Mack est devenu le premier porteur des Colts avec trois matchs de 100 verges depuis Joseph Addai en 2007.

Jaguars de Jacksonville (4-10) vs Dolphins de Miami (7-7)

DE MINIMES ESPOIRS

Pour espérer se classer en séries, les Dolphins doivent remporter leurs deux derniers matchs et espérer une catastrophe pour les Patriots, Ravens, Colts et Titans... Aussi bien dire qu’ils sont en voie d’extinction. Ils jouent donc pour la fierté ou pour sauver leurs fesses pour l’an prochain. Les Jaguars, depuis l’insertion de Cody Kessler dans l’alignement, n’ont inscrit que 9,3 points par match. Les Dolphins devraient retrouver leur demi de coin Xavien Howard et profiter de cette inertie des Jags.

Rams de Los Angeles (11-3) vs Cardinals de l’Arizona (3-11)

RETOUR EN FORCE

Les Rams ne seront pas inquiétés par les Cardinals. Oui, ils ont perdu deux matchs de suite pour la première fois dans l’ère Sean McVay. Oui, ils ont donné un total de 188 points depuis six semaines, le pire total de la ligue sur cette période. Oui, Jared Goff en arrache et doit retrouver sa confiance au plus vite. Oui, Todd Gurley doit composer avec une douleur récurrente au genou. Et oui, malgré tout, ils vont quand même aplatir les Cardinals.

Bears de Chicago (10-4) vs 49ers de San Francisco (4-10)

PIÈGE À OURS!

Les 49ers viennent de battre coup sur coup les Broncos et les Seahawks, donc les Bears doivent éviter le même piège. Ce serait étonnant pour plusieurs raisons. Les Bears viennent de limiter des attaques de qualité (Rams et Packers) à 23 points au total. Par ailleurs, les Niners ont accordé le sixième plus grand nombre de sacs du quart cette saison, une facette dans laquelle les Bears excellent défensivement. La défensive des 49ers connaît de bons moments, mais l’attaque sera muselée.

Steelers de Pittsburgh (8-5-1) vs Saints de La Nouvelle-Orléans (12-2)

DÉFENSIVE EN FEU

À la question quizz, quelle est la défensive la plus avare depuis six semaines, bravo si vous répondez les Saints. En effet, ils n’ont concédé que 12,3 points par match durant cette séquence de feu. Toutefois, la ligne offensive est éclopée et la pression des Steelers risque de venir rapidement vers Drew Brees. Pour ralentir les ardeurs, un énorme match d’Alvin Kamara et Mark Ingram sera nécessaire. Chez les Steelers, dur de croire que le porteur Jaylen Samuels rééditera ses exploits.

Chiefs de Kansas City (11-3) vs Seahawks de Seattle (8-6)

SURPRISE DE LA SEMAINE

Si les Seahawks parviennent à exploiter la 26e défensive contre la course avec leur jeu au sol dominant, ils ont tout pour causer la surprise. L’arsenal terrestre diversifié des Seahawks permet d’attaquer avec des jambes fraîches et surtout, de maintenir le prodige Patrick Mahomes où il est le moins redoutable, sur le banc. On mise sur une surprise grâce aux succès répétés des Seahawks chez eux à heure de grande écoute (16-2 sous Pete Carroll). Genre de choix que je regrette déjà...

Broncos de Denver (6-8) vs Raiders d’Oakland (3-11)

DES AIRS DE SURSIS

Est-ce que les Broncos vont montrer la porte à leur entraîneur Vance Joseph s’ils perdent face aux Raiders? Probablement, mais ne misez pas là-dessus. Les Raiders revendiquent 12 petits sacs du quart cette saison. Comme quoi ils ne sont pas plus intimidants pour un quart-arrière adverse qu’un épouvantail. Case Keenum sera donc à son aise pour diriger le jeu aérien des Broncos sans commettre trop de bourdes. Bon, un peu, quand même, mais le jeu au sol fera le nécessaire.