Des vacances hivernales et un Noël classique

L’humoriste François Bellefeuille et sa conjointe Miriam Tougas ont décidé de passer de vraies vacances hivernales de Noël en famille. Leurs enfants Dali, un an, et Milo, trois ans, leur ont aussi donné le goût d’amorcer une nouvelle tradition.

« Ça va faire du bien ! Ça va être léger. On s’est acheté une maison aux Îles-de-la-Madeleine et on va passer un petit cinq jours là-bas pour l’habiter. On va recevoir pour le réveillon : un Noël classique, le 24 au soir, où l’on déballe les cadeaux avec les enfants. Le fait d’avoir des enfants nous donne le goût de fêter Noël. On a aussi commencé la magie des lutins et ça nous demande du jus ! De trouver une idée tous les jours, c’est quelque chose », raconte en riant la conjointe de l’humoriste.