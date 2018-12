Felipe Alou attendu au Stade olympique

MONTRÉAL - Les amateurs de baseball de Montréal auront un invité de marque à applaudir, en mars prochain au Stade olympique, puisque le plus célèbre gérant de l’histoire des Expos, Felipe Alou, doit participer aux festivités entourant les matchs préparatoires entre les Blue Jays de Toronto et les Brewers de Milwaukee.

«Si sa santé lui permet d’être là, il sera vraiment content d’y être», a précisé, vendredi, son bon ami Jacques Doucet, qui fut la voix des Expos pendant plus de 30 ans.

Alou et Doucet ont justement soupé ensemble, plus tôt cette semaine, lorsque le Dominicain était au Québec pour visiter la famille de sa femme, la Lavalloise Lucie Gagnon.

Âgé de 83 ans, Alou a une santé fragile, lui qui a récemment subi différentes opérations à un genou et au cou. Malgré son état, il compte bien honorer l’invitation qu’il a reçue pour participer au Gala de célébrités Expos Fest, le 24 mars à Laval, avant d’aller saluer les partisans montréalais lors des jours suivants au Stade olympique. Le 50e anniversaire de la première saison des Expos sera alors souligné. Alou a toujours conservé une place de choix dans son cœur pour Montréal.

«Ce sont les Expos qui lui ont donné la chance de gérer pour une première fois dans le baseball majeur et il sera toujours reconnaissant pour ça», a noté Doucet, rappelant toutefois que celui-ci avait été agacé par le fait d’avoir d’abord été nommé sur une base intérimaire en 1992 malgré ses nombreuses années d’expérience dans les filiales des Expos.

Son fils nommé instructeur chez les Mets

S’il agit lui-même, encore aujourd’hui, à titre de conseiller pour les Giants de San Francisco, Felipe Alou a récemment appris une heureuse nouvelle : son fils Luis Rojas a ainsi été promu au sein du personnel d’instructeurs des Mets de New York. Il a été nommé entraîneur du «contrôle de la qualité», s’occupant notamment du développement des joueurs et des rapports de statistiques avancées pour bien préparer les prochains matchs de l’équipe. Chez les Blue Jays, un ancien des Expos, soit Mike Mordecai, avait été désigné pour occuper ce même rôle avant le début de la dernière saison.

En plus de Felipe Alou, le nom de Tim Foli a été ajouté, vendredi, aux invités de l’Expos Fest. Déjà, on avait annoncé la présence des «Coco» Laboy, Steve Renko, Brad Wilkerson, Mike Fitzgerald, Tim Burke et Dennis «Oil Can» Boyd, le printemps prochain, à Montréal.