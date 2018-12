Gros échange dans le baseball majeur

Les Dodgers de Los Angeles et les Reds de Cincinnati ont conclu une transaction majeure impliquant notamment Yasiel Puig vendredi.

Les Reds ont fait l’acquisition des voltigeurs Puig et Matt Kemp ainsi que du lanceur partant Alex Wood, du joueur de troisième but Kyle Farmer et d’un montant d’argent. En retour, les Dodgers ont obtenu l’artilleur Homer Bailey ainsi que les espoirs Jeter Downs (arrêt-court) et Josiah Gray (lanceur).

Le montant que les Reds recevront serait d’une valeur de 7 millions $, selon Fancred Sports.

Les Dodgers auraient l’intention de libérer Bailey, qui a encore 48 millions $ et deux ans à écouler à son contrat, quand l’échange sera officiellement complété.

Puig, Kemp et Wood peuvent tous devenir joueurs autonomes au terme de la prochaine saison. Kemp sera payé 21,5 millions $ en 2019 tandis que Puig et Wood devraient empocher à deux entre 20 et 22 millions $, selon Yahoo Sports.

En économisant de la sorte, il est possible que les Dodgers tentent de se donner une marge de manœuvre financière pour offrir un contrat à un joueur autonome comme Bryce Harper.