Jaroslav Halak aussi solide qu’un mur de brique

Les Bruins de Boston connaissent une semaine fructueuse en dépit des blessures qui continuent de les affliger et ils doivent une fière chandelle au gardien Jaroslav Halak.

Le Slovaque s’est montré solide face au Canadien de Montréal, lundi, réalisant un blanchissage de 22 arrêts aux dépens de son ancienne équipe dans un gain de 4 à 0 au Centre Bell. Puis, il a repoussé 24 autres rondelles trois jours plus tard pour permettre aux siens de l’emporter 3 à 1 contre les Ducks d’Anaheim.

Pendant que Tuukka Rask présente une fiche ordinaire de 8-7-2 cette saison, Halak domine la Ligue nationale avec un taux d’efficacité de ,930, à égalité avec Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay. De plus, il a gagné 11 de ses 17 décisions et réussi trois jeux blancs.

Fidèle à lui-même, le vétéran préfère donner le crédit à ses coéquipiers pour ses succès de la campagne.

«Ce n’est pas seulement la défense qui accomplit le boulot, mais aussi les attaquants qui se replient en zone défensive. Ils font une grosse différence en fermant l’enclave pour réduire le nombre de chances de marquer de l’adversaire. Ça rend la vie facile à tout le monde, a-t-il mentionné au compte Twitter des Bruins. Pour ma part, je prends un tir à la fois, même si en tant que gardien, vous aimez recevoir quelques lancers rapidement dans le match.»

Jeu collectif à la hauteur

Tout en se disant satisfait des performances de Halak, l’entraîneur-chef Bruce Cassidy souligne la contribution de ses troupiers, qui ont embouteillé leurs rivaux dans les deux derniers matchs.

«Nous travaillons fort pour chacun d’entre nous et nous appuyer mutuellement, en termes d’échec-avant, de couverture en zone neutre et de repli défensif. Nous avons connu des séquences où on a bien joué, mais si vous regardez les deux plus récentes parties, je pense que la conscience collective en défense était au rendez-vous», a-t-il dit au réseau NESN.

«Oui, notre gardien a effectué les arrêts pour nous. Par contre, on a failli obtenir un autre jeu blanc [jeudi] et je pense que celui-ci aurait été un blanchissage d’équipe. Parfois, le gardien est imbattable, mais ici, je pense qu’on a bien fait pour limiter les occasions de marquer.»