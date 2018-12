Klingberg enfin de retour

On l’avait presque oublié tellement sa blessure remonte à loin, mais John Klingberg fera de nouveau plaisir aux amateurs de défenseurs à caractère offensif.

Après avoir raté les 17 derniers matchs des Stars de Dallas, avec lesquels il constitue une importance pièce de leur puzzle, en raison d’une blessure à la main, le Suédois a effectué un retour au jeu jeudi soir face aux Sharks de San Jose. Un retour qui tombe à point à la fois pour la formation du Texas et pour les participants au Pool national de hockey (PNH).

Klingberg fait partie des meilleurs arrières qui génèrent des points à profusion depuis quelques années dans le circuit Bettman. Avant de tomber au combat au mois de novembre, son rythme ressemblait à celui auquel il nous avait habitués en vertu d’une récolte de 13 points en 16 rencontres, incluant cinq buts.

Il faut dire les choses telles qu’elles sont : si l’arrière de 26 ans ne s’était pas blessé, il n’y a aucun doute qu’il aurait déjà amassé plus de points que chacun des autres joueurs dans sa catégorie, soit Kristopher Letang, Drew Doughty, Roman Josi et Seth Jones. Si Klingberg représente un ajout important pour les Stars, il aura le même impact dans votre pool. Ce n’est pas peu dire !

Fleury, le gardien payant

Les Golden Knights de Vegas ont repris de la couleur depuis quelque temps et leurs succès aident grandement Marc-André Fleury à solidifier ses amitiés avec les poolers. En date de jeudi, le gardien originaire de Sorel menait au chapitre des victoires avec 19. Fleury n’a certes pas les meilleures statistiques de sa confrérie, mais en ne confiant qu’en de très rares exceptions son filet au réserviste Malcolm Subban, cela lui permet d’avoir plus de chances de récolter la victoire. Et chez les gardiens, la victoire fait foi de tout. Quelle que soit la manière. En prime, Fleury peut se montrer impérial à l’occasion.

