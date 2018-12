La passion brûle toujours

SUMMERLIN, Nevada | L’effet de nouveauté a beau être passé, la ferveur ne s’estompe pas pour les Golden Knights dans la capitale du vice.

Depuis le début de la campagne, les hommes de Gerard Gallant ont fait salle comble à chacun de leurs 15 matchs au T-Mobile Arena. Même les entraînements se déroulent encore devant des gradins bondés au complexe sportif situé en banlieue de Las Vegas.

« Le buzz ne s’est pas essoufflé. C’est exactement comme c’était dans les séries l’an dernier », a soutenu William Carrier, au terme de cet entraînement.

À la veille de l’affrontement contre le Canadien, plusieurs parents avaient choisi de faire faire l’école buissonnière à leur progéniture pour l’amener voir leurs favoris à l’œuvre.

« À chaque pratique, les partisans font la file pour entrer. Ils ont vraiment embarqué », a ajouté l’attaquant.

Embarqué, le mot est faible. Partisans et joueurs interagissent pendant l’entraînement. Du jamais vu.

« C’est un peu bizarre, mais on est maintenant habitués », a indiqué Carrier.

Si certains amènent leurs enfants, d’autres amènent leur chien vêtu aux couleurs des Golden Knights. Qui n’a pas vu passer des images de Bark-Andre Furry, le Jack Russell terrier nommé en l’honneur de Marc-André Fleury !

Et quand le calendrier veut qu’il y ait un tournoi de hockey mineur, au même moment, sur la patinoire adjacente, ça fait de la circulation dans l’édifice.

La compétition s’en vient

Maintenant bien implantés dans la région, les joueurs des Golden Knights se font de plus en plus reconnaître dans la rue.

C’est le cas de Pierre-Édouard Bellemare qui ne lésine pas sur les salutations dans les centres commerciaux, les supermarchés et lorsqu’il va chercher ses enfants à la garderie.

« Après un an, il y a beaucoup plus de gens qui me reconnaissent ici qu’à Philadelphie après trois ans. Philly, c’est une ville très sportive, mais, généralement, ce sont les supervedettes qui attirent l’attention. Ici, il y a 23 joueurs pour 2,4 millions d’habitants. »

Sauf que les Golden Knights n’auront pas l’exclusivité pour encore bien des années. L’arrivée des Raiders en 2020, dans un tout nouveau stade construit à proximité du T-Mobile Arena, pourrait changer la donne.

« Au début, on disait à la rigolade qu’on avait deux ans pour créer un lien avec nos partisans. On ne pensait pas qu’on réussirait à créer rapidement un lien aussi solide, a raconté Bellemare. Je crois que le fait que ce ne soit pas une équipe prêtée ou une concession qui a déménagé a aidé les gens à se reconnaître dans cette équipe. C’est comme si on était un petit bout d’eux. »

Par ailleurs, un groupe d’investisseurs travaillerait sur un projet de construction de stade de baseball capable d’accueillir une équipe des Ligues majeures.

D’ici à ce que la compétition arrive, les Golden Knights ont intérêt à accrocher leur base de partisans solidement.