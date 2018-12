L’Alberta, province mortelle?

Le promoteur du Pacte de transition écologique, le metteur en scène Dominic Champagne, milite pour l’environnement depuis longtemps. Il en connaît plus que la moyenne des ours sur le sujet, mais quand il affirme que le pétrole albertain menace la vie sur terre, l’exagération émotive prend le dessus sur la pensée rationnelle.

C’est pour cette raison que tant de gens décrochent du discours environnemental. « À soir on fait peur au monde » nous laisse indifférents, même quand nous tenons un autre discours. Trop d’écologistes ont dévalorisé leur message et abîmé notre foi en l’avenir.

Cette semaine, j’ai dévoré un dossier de dix pages dans le magazine The Economist sur la décarbonisation du capitalisme. On y parle des promesses de l’hydrogène ; le dilemme du chauffage résidentiel ; le transport de marchandises par camions ; l’urgence de décarboniser les cimenteries ; la captation du carbone pour en faire un carburant synthétique pour les avions, un domaine de recherche dominé par un certain Bill Gates, de concert avec une entreprise canadienne.