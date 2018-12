Le père Noël autorisé à décoller

OTTAWA – Les enfants du Canada peuvent dormir tranquilles: après avoir examiné et approuvé le plan de vol du père Noël, le ministre des Transports, Marc Garneau, lui a donné son feu vert. Le père Noël a été autorisé à voler dans l’espace aérien canadien la nuit de Noël pour livrer des cadeaux à des millions d’enfants sages.

Plus tôt ce mois-ci, des inspecteurs de Transports Canada se sont rendus au pôle Nord pour inspecter le traîneau du père Noël et ses systèmes de sécurité.

Ils ont vérifié le train d’atterrissage, les systèmes de communication et de navigation ainsi que les harnais des rennes. Évidemment, le nez lumineux de Rudolphe a été testé pour s’assurer qu’il fonctionne à pleine capacité.

«La hotte remplie de cadeaux du père Noël a été examinée au moyen de la plus récente technologie de contrôle pour s’assurer qu’elle ne présente aucun danger et que tout est prêt pour la livraison», ont assuré les inspecteurs.

Une copilote spéciale

Cette année, le père Noël ne sera pas seul et pourra compter sur la présence d’une copilote bien spéciale: la mère Noël! En effet, cette dernière, passionnée de vol, a suivi une formation intensive et vient tout juste d’obtenir sa licence de pilote professionnel, a-t-on appris jeudi.

«Je suis particulièrement heureux de féliciter la mère Noël pour l’obtention de sa licence de pilote. Encourager plus de femmes à faire carrière en aviation est une priorité pour moi et mon ministère, et la mère Noël sera un excellent modèle à suivre pour nous aider à y parvenir», a déclaré le ministre des Transports, Marc Garneau.

Précautions

Le père Noël demande à tous ceux qui possèdent un drone de le laisser à l’intérieur une fois la nuit tombée. Un drone pourrait effrayer les rennes, ou pire, entrer en collision avec le traîneau. Aussi, pointer un laser vers les membres de l’équipage n’est pas une bonne idée: ils pourraient être aveuglés et désorientés.

Cette année encore, le père Noël participe à la campagne «Laisser faire le cellulaire», il ne répondra donc pas aux messages textes ni aux appels pendant qu’il pilote.

Vous pouvez suivre le père Noël et la mère Noël en direct sur ce site.