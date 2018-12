L’organisme qui chapeaute le Montebello Rockfest déclare faillite: le fondateur de l’événement promet de continuer

Outaouais Rock, l’organisme qui chapeautait le Montebello Rockfest, a déclaré faillite vendredi ayant été dans l’impossibilité de soumettre une proposition à ses créanciers. Le fondateur de l’événement dit toutefois avoir la ferme intention de continuer à présenter ce festival.

«Tous les efforts ont été déployés, tant au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde pour trouver une solution aux difficultés financières que le Rockfest a connues au début de l'été, a annoncé Outaouais Rock, dans un communiqué. C'est avec regret que l'on doit constater que tous ces efforts ont été infructueux.»

Le festival avait déjà fait part de son intention de recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité moins d’une semaine après la clôture de sa dernière édition plus tôt cette année.

Vendredi, Outaouais Rock a aussi mentionné qu’en plus de ne pas avoir été en mesure de soumettre une proposition à ses créanciers, ses administrateurs n’ont pu trouver un acheteur ou des investisseurs «après six mois d’intenses recherches».

C’est la firme KPMG qui agira comme syndic dans le dossier.

Dans un communiqué distinct publié quelques minutes plus tard, vendredi après-midi, le fondateur du Montebello Rockfest (et ex-partenaire minoritaire d'Outaouais Rock), Alex Martel, a indiqué son intention de continuer le festival, renvoyant à une déclaration complète sur sa page Facebook.

Dans cette déclaration sur Facebook, il affirme que la fin d’Outaouais Rock «ne signifie pas, cependant, la mort du festival que j’ai fondé à 17 ans et auquel je me consacre corps et âme».

Il dit qu’il aurait préféré une autre solution que la faillite, ajoutant qu’il souhaite «aux anciens partenaires majoritaires, auxquels je ne suis maintenant plus lié, le meilleur des succès dans leurs projets futurs et je les remercie respectueusement pour leurs contributions envers le festival au courant des trois dernières années».

Faisant son mea culpa en disant accepter de prendre sa part de responsabilité en tant que membre de l’ancien conseil d’administration, il s’excuse en outre auprès des personnes touchées par «cette malheureuse situation».

M. Martel ajoute qu’il se «retrouve donc maintenant libre et seul aux commandes», qu’«il y a énormément de travail pour rebâtir ce que j’avais construit sur de nouvelles bases et réparer les pots cassés, mais je vais me retrousser les manches et continuer en gardant la tête haute».

Il indique qu’il reviendra «au courant de janvier avec des nouvelles pour la suite des choses».