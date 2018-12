Ludivine Reding s’envole en Asie pour noël

Ce n’est pas en famille que la comédienne Ludivine Reding célébrera ses vacances de Noël, mais plutôt dans les pays exotiques de l’Asie, aux côtés de son très bon ami Guillaume Gauthier.

« Je passe mon 24 et mon 25 dans l’avion ! On passera trois semaines au Cambodge et en Thaïlande. Je vais donc fêter Noël et ma nouvelle année en Asie. C’est un trip de le faire avec Guillaume, car on a déjà voyagé ensemble au Maroc, au Mexique, en Floride... Je veux prendre le temps, pendant que je ne suis pas en tournage », raconte-t-elle.