Maripier Morin à la maison familiale pour Noël

C’est à Québec que l’animatrice Maripier Morin passera Noël, dans la maison familiale, qui lui rappelle entre autres, ses plus beaux souvenirs.

« C’est bien émotif cette année, parce que ma cousine a acheté la maison de nos grands-parents, où l’on a passé tous nos Noëls, depuis qu’on est tout petit. L’année passée, on a fêté Noël à la résidence de ma grand-mère, parce qu’il y a un local que tu peux louer... Là, j’ai fait du chantage émotif et de la grosse pression parce que je voulais un Noël dans le sous-sol de chez ma grand-mère. J’ai donc imposé à ma cousine qu’elle allait recevoir cette année. Ma mère m’a dit que ça ne se faisait pas ! Je voulais vraiment que les enfants de mes cousins et cousines vivent ça avec grand-maman. Le sous-sol n’a pas changé. Je trouve ça malade ! Le jour de l’An sera avec mon chum en Ontario », raconte-t-elle.