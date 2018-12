Cette année, l’animateur Guy Jodoin admet que Noël ne sera pas dans les coutumes habituelles.

« Je pars pour la Floride. Je m’en vais triper là-bas avec ma douce et sa famille. On est des voyageurs. Tout le monde a son temps. Tout le monde part de son bord. On n’est pas très, très traditionnel », constate-t-il.