Olivier Mathieu échangé à son tour

Les jours se suivent et se ressemblent en cette période des transactions chez les Remparts de Québec, qui ont cédé hier l’attaquant Olivier Mathieu aux Tigres de Victoriaville en retour d’un choix de deuxième ronde au prochain repêchage et du défenseur Adam Gaudreau.

Patrick Roy souhaitait ajouter une autre sélection de deuxième ronde en 2019 à sa liste et il a tenu parole. Le grand patron des opérations hockey des Diables rouges détient maintenant trois prises de parole dans sa manche pour la deuxième ronde de la prochaine séance de sélection qui aura lieu au Centre Vidéotron, en juin prochain.

À 18 ans, Mathieu, un ex-choix de premier tour des Sea Dogs de Saint John, quitte le navire après avoir récolté neuf buts et six aides en 31 rencontres. Il n’aura jamais su faire sa niche sur une base régulière Les Remparts l’avaient acquis durant la saison 2016-2017.

«Avec l’arrivée de Thomas Caron et l’échange avec Moncton qui amenait [Nicolas] Kingsbury-Fournier, Montreuil et Cormier, je préférais ces joueurs-là [à Mathieu]. À un moment donné, faut faire des choix. Je veux donner une chance à Kingsbury-Fournier», a expliqué Roy au bout du fil.

Gaudreau aura 19 ans le 28 décembre et revendique 57 matchs d’expérience dans la LHJMQ, une arrivée qui donnera un peu de profondeur à la ligne bleue des Remparts. Il a aussi été utilisé à l’avant chez les Tigres.

Hyperactivité transactionnelle

Même s’il s’agissait de sa neuvième transaction depuis dimanche dernier et que d’aucuns affirment que l’équipe a décidé d’opter pour la voie de la reconstruction, Roy voit la chose d’un autre angle.

«Les gens voient ça comme une grosse histoire, mais on n’a pas fait grand-chose. On fait de la place pour certains joueurs et ça finit là. On fait juste mieux se positionner par rapport au repêchage qui s’en vient [...] On n’a pas touché aux quatre meilleurs pointeurs du club (Kurashev, Sergeev, Grouchy et Coxhead), alors ce n’est pas vraiment une reconstruction», a-t-il plaidé.

Roy a ouvert la porte à d’autres changements d’ici la date limite du 6 janvier, mais a assuré que ses vétérans de 20 ans Sam Dunn et Étienne Verette ne déménageront pas. Reste à voir ce qui adviendra du capitaine Benjamin Gagné.

Mathieu heureux de l’opportunité

Croyant cadrer dans les plans d’avenir des Remparts, Olivier Mathieu a dû revoir la projection qu’il s’était fait.

«Les Tigres veulent me permettre de me faire valoir. C’est juste dommage que je n’ai pas été capable de faire ma place sur les deux premiers trios à Québec. J’entrevois les choses d’un angle totalement différent avec les Tigres. C’est une belle organisation et ça va être différent. Ce n’est pas autant médiatisé et il y a moins de pression. Ça va être le fun», a commenté Mathieu, remerciant l’ensemble du personnel des Remparts, dont la directrice des services aux joueurs, Nicole Bouchard.