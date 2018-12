«On me traitait de grosse, de paresseuse et d'obèse tous les jours» – Cœur de pirate

Cœur de pirate se confie de plus en plus, sur les médias sociaux, à propos de ses troubles alimentaires et de sa dysmorphie corporelle.

La chanteuse souhaite être transparente afin que les personnes qui tombent sur ses publications ne se mettent pas à se comparer et se remettre en question à cause de simples photos affichées sur Instagram, puisque ces dernières ne reflètent qu’une partie de la réalité.

Celle qui est derrière le succès Crier tout bas souhaite faire comprendre aux gens que la minceur n’est pas nécessairement synonyme de santé, et qu’elle a grandement souffert de propos concernant son physique au début de sa carrière.

«En 2008, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie de la musique et j'étais alors une jeune fille saine, avec une image positive de son corps. On me traitait de grosse, de paresseuse et d'obèse tous les jours. Alors que j'étais absolument et complètement normale. Me voir dans les médias a faussé ma perception de moi-même et mon corps a changé au fil des ans.»

Béatrice Martin indique que la pression la plus importante est venue après la naissance de sa fille, Romy. Une période difficile pour son estime personnelle qui a entraîné une relation malsaine avec la nourriture.

«Après avoir accouché, j’étais tellement stressée de revenir sous le regard du public que j’ai tout simplement cessé de manger. La deuxième photo date de 2013, à 98 livres. Je perdais mes cheveux, mes ongles, je tremblais, mais les gens ne cessaient de me complimenter.»

La chanteuse populaire souhaite briser le mythe de la perfection et de la minceur à tout prix, et elle encense des comptes Instagram inspirants où l’on présente une variété de corps, comme The Womanhood Project et I Weigh.

Le message inspirant a attiré une pluie de commentaires positifs, beaucoup de gens se sentant interpellés par le discours de la jeune maman.