Première convention collective pour les pilotes de WestJet et de Swoop : l’arbitre rend une décision

CALGARY – L’arbitre nommé dans le dossier de la négociation de la première convention collective des pilotes de la compagnie WestJet a rendu sa décision, fixant ainsi les modalités de ce premier contrat de travail.

La décision arbitrale touche aussi les pilotes du transporteur Swoop détenu par WestJet.

La nouvelle a été annoncée par WestJet vendredi soir. Aucun détail sur la décision n’a été donné.

«La décision arbitrale, à laquelle toutes les parties doivent se plier, fait suite aux négociations médiatisées et aux audiences formelles qui ont été tenues depuis mai 2018, a indiqué la compagnie dans un communiqué. Elle fixe les modalités de la première convention collective, y compris toutes les conditions d'emploi qui étaient en suspens pour les pilotes de WestJet et de Swoop.»

Ed Sims, le président et chef de la direction de WestJet, a déclaré que la décision de l’arbitre lui permettra «de prospérer, d'exploiter une entreprise viable et de faire face à la concurrence efficacement dans le cadre d'exploitation actuel».

«La conclusion de cette première convention nous permet maintenant de centrer notre attention sur l'arrivée du premier appareil Boeing 787 Dreamliner de WestJet et sur la transition vers un transporteur en réseau d'envergure mondiale. J'ai hâte de travailler en collaboration avec nos pilotes pour assurer notre réussite à l'échelle internationale dans l'avenir.»

Les quelque 1600 pilotes de WestJet et de Swoop sont représentés par l'Association des pilotes de lignes aériennes (ALPA).

En mai dernier, les pilotes avaient massivement voté en faveur de la grève, se disant toutefois toujours ouverts à la négociation. Quelques jours plus tard, l’ALPA et WestJet s’étaient entendues pour travailler avec le Service fédéral de médiation et de conciliation afin de conclure un premier contrat de travail.

Les principales revendications des pilotes avaient trait à la rémunération, les conditions de travail et la sécurité d’emploi.

Une rencontre est prévue entre WestJet et des représentants de l'ALPA au début de janvier pour examiner la décision de l’arbitre et travailler en vue d'établir une convention collective définitive, a ajouté WestJet, vendredi soir.

«En raison de l'étendue et de la complexité du travail requis, le transporteur aérien ne fera aucun autre commentaire pour le moment. WestJet demeure résolue à travailler directement avec les représentants des pilotes. Les détails de la convention collective seront communiqués lorsqu'elle sera finalisée.»