«Aucun souvenir» d’une présumée victime

L’accusé de 68 ans témoignait pour une deuxième journée pour sa défense, vendredi, à son procès pour voies de fait ayant causé des lésions, voies de fait armées et séquestration contre six ex-élèves, de 1983 à 2014.

Guillot a affirmé que même après avoir vu et entendu Jacques (prénom fictif) à l’enquête préliminaire et au procès, il ne se souvient pas de cet élève qui a porté plainte contre lui.

« Ça ne me rappelle rien, la famille Riendeau (nom fictif). Je ne situe pas ces personnes-là dans ma mémoire. Je ne dis pas qu’ils n’existent pas. On parle de 35 ans, là, a-t-il soutenu. Probablement qu’il est passé trop vite et que la famille n’était pas très présente à l’Église », a-t-il soulevé.