Radotage des Fêtes

Réponse à Robert S., Louise D. et Andrée B. : Oui, Noël porte un s final quand on l’utilise au pluriel. Exemple : Nous gardons notre vie durant les souvenirs des Noëls de notre enfance. Noël est un nom masculin, ce qui n’empêche personne de dire que la Noël s’en vient. Il est alors présumé que le nom fête a été élidé : la (fête de) Noël s’en vient. Écrit-on père Noël ou Père Noël ? Comme les noms de personnages ne prennent la majuscule qu’à l’élément qui les caractérise, on met la minuscule à père et évidemment la majuscule à Noël. On évitera la fête des fautes en écrivant : le temps des Fêtes (ou le temps des fêtes) ; le père Noël ; la mère Noël (plutôt discrète), mais la fée des étoiles (dont l’astre a beaucoup pâli). Écrit-on le jour de l’an ou le jour de l’An ? Le nouvel an ou le Nouvel An ? Voyons cela un peu plus tard, avant le... Premier de l’an.