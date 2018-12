Sale unité canadienne

Justin Trudeau a commis une faute grave aux yeux de certains en évoquant l’importance de l’unité canadienne en lien avec les commentaires de François Legault sur le pétrole sale.

Réaction épidermique

Il n’en fallait pas plus pour susciter des crises d’urticaire aux indépendantistes aigris par l’encroûtement de leur option chérie. Pour eux, c’est mal, très mal, de vouloir que le pays soit uni et que les provinces (oups, encore de l’urticaire) puissent se serrer les coudes plutôt que de se vomir dessus.

Toujours sous le même souffle d’indignation, les pousseurs de hauts cris s’étonnent du ressac créé dans l’Ouest par le dédain exprimé dans l’Est. «Incroyable! Ils appellent au boycott du Québec! Vite un pays!» Pourtant, la réaction de nos voisins est juste normale. Imaginez. Ils appellent à l’aide et se font envoyer promener par ceux qu’ils financent grassement chaque année. Il y a de quoi s’insurger!

Et lorsque certains choisissent d’analyser la situation avec le prisme déformant de l’enjeu linguistique et de la place du Québec dans le Canada, et bien là, on tombe carrément dans le délire.

Acceptabilité

Au demeurant, il faudrait aussi commencer à dire les vraies choses. Au-delà des beaux discours vertueux de certaines élites, les Québécois sont favorables au pétrole de l’Ouest. Selon un récent sondage Léger pour le compte de l’Institut économique de Montréal, 66 % le préfèrent à celui provenant des É.-U. ou d’ailleurs. Et ils aiment mieux que celui-ci soit acheminé par pipeline en plus. Oui, oui. Qui plus est, ils souhaiteraient que le Québec exploite ses propres hydrocarbures. Et vlan, dans les dents!

Alors, qu’il s’agisse du pouvoir politique ou des biens pensants, il serait temps de comprendre que les gens veulent effectuer la transition, oui, mais sans tout bousculer. Tout comme ils ne veulent aucunement ébranler l’unité canadienne. N’en déplaise aux chicaniers.