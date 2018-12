Tout près mais encore loin

Le Canadien a perdu... mercredi soir au Colorado, mais il a compétitionné.

Il y a plusieurs points intéressants à retenir, malgré un revers de 2 à 1 face à une équipe jeune et talentueuse comme celle de l’Avalanche du Colorado. Hier, le Canadien affrontait les Coyotes à Glendale.

À Denver, l’effort était au rendez-vous.

Carey Price a commis une maladresse... mais il a changé la donne dans les premiers instants du match.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Jordie Benn a bien fait aux côtés de Shea Weber.

Victor Mete a réussi son retour avec le Tricolore.

Le problème, ce sont les meilleurs joueurs du Canadien qui ont été incapables d’obtenir les mêmes résultats que le trio de l’heure dans la Ligue nationale, Mikko Rantanen, Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog.

C’est la différence dans le match.

Cependant, en toute logique, n’est-il pas normal que le trio de MacKinnon soit supérieur à celui de Jonathan Drouin ? Après tout, ce trio a récolté plus de 150 points depuis le début de la saison.

Dans les faits, quand vous affrontez l’Avalanche du Colorado, vous savez que les trois joueurs vont marquer un ou deux buts.

Par contre, on constate depuis quelques semaines que, face à une des très bonnes équipes de la ligue, on saute à la conclusion que le Canadien est prêt d’une place en séries éliminatoires en vertu des résultats de la première moitié de la saison... mais il est encore loin.

À pourvoir

Loin parce qu’il a des positions stratégiques à combler.

Qui va devenir le coéquipier permanent de Shea Weber ?

Appartient-il au groupe actuel de défenseurs ?

À première vue, on cherche toujours, et s’il appartenait au groupe actuel, on l’aurait déjà identifié.

Et, l’attaque n’est pas aussi efficace qu’il y a quelques semaines.

Pourquoi ?

Phillip Danault est un joueur que tout le monde apprécie. Il fournit un effort à chaque match, il se débrouille bien en infériorité numérique, et il gagne sa large part de mises en jeu. Par contre, avec deux buts et 16 passes, avant d’affronter les Coyotes, ce sont les statistiques d’un joueur de centre de troisième trio... peut-être même de quatrième trio, pas celles d’un centre pivotant la deuxième ligne d’attaque.

On en revient donc à ce problème qu’on croyait avoir résolu avec un joueur de centre de 18 ans, Jesperi Kotkaniemi.

Son rôle au sein du troisième trio a permis à Claude Julien de ne pas se casser la tête avec ses joueurs de centre, Max Domi ayant modifié les plans avec une performance au-delà des espérances. On disait que Danault serait un bon complément pour Brendan Gallagher et Tomas Tatar.

Et, finalement, Kotkaniemi allait pourvoir un poste important entre Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Scénario à modifier

Mais, le scénario ne tient pas présentement. Il faut lui apporter quelques retouches. Quoi faire ? Regarder à l’intérieur de l’organisation ? Faire du lèche-vitrine ? Jongler avec les trios ?

Cette tâche, elle appartient à Marc Bergevin et également à Claude Julien. Ce sont les deux décideurs. Bergevin doit consulter les fiches des autres formations, prendre des informations, envoyer des recruteurs dans les principaux centres de la ligue.

Il doit aussi consulter sa garde rapprochée et voir si, dans le contexte actuel, on doit dévier du modèle d’affaires conçu pendant l’entre-saison.

On l’a modifié une fois en acceptant de prendre un risque important et de confier à Kotkaniemi un poste régulier au sein de la formation. Ce n’était pas prévu.

Peut-on maintenant envisager la possibilité de tenter une nouvelle expérience, celle d’utiliser le jeune Finlandais entre Tatar et Gallagher ? La réponse appartient à Claude Julien... mais qu’a-t-on à perdre ?

Évidemment, c’est demander beaucoup à un joueur qui n’a aucune expérience, un joueur qui poursuit son audition et qui démontre de belles aptitudes.

Sauf qu’il faudra trouver une solution.

Et il y a aussi le dossier Weber qui alimentera les discussions.

Au cours de sa carrière, il a connu trois coéquipiers de haut niveau : Gary Suter, Roman Josi et Andrei Markov.

Présentement, on joue à la chaise musicale.

Trois semaines après son retour au jeu, Weber n’a toujours pas de partenaire permanent, un défenseur capable de s’adapter au style du capitaine.

Les options ?

Où le trouver s’il n’est pas dans le groupe actuel ?

Y a-t-il vraiment plusieurs options ?

Un : tenter encore une ou deux expériences avec les défenseurs présentement avec l’équipe.

Deux : voir ce que le marché a à offrir.

Parfois, il faut regarder dans la cour du voisin. Il faut trouver un homologue prêt à écouter. Mais, Bergevin n’est pas dans une position pour faire perdre son temps à quiconque. Il doit présenter une offre intéressante.

Peut-il toucher à son personnel en place ?

Assurément.

Pas de répit pour Letang

Avant le début de la saison 2016-17, Mike Sullivan avait eu un entretien avec son défenseur étoile, Kristopher Letang.

À l’agenda, son emploi du temps. Letang n’a pas été épargné par les blessures au cours des dernières saisons et Sullivan voulait simplement discuter avec Letang sur la façon dont il entendait l’employer afin d’éliminer les risques de blessures. Le plan n’a jamais été mis à exécution.

Pourquoi ?

Parce que la défensive des Penguins repose en grande partie sur Letang. Une preuve : mercredi soir à Washington, il a joué 32,22 minutes. Son temps a été reparti de la façon suivante : 24,52 minutes à égalité numérique, 4,36 minutes en supériorité numérique, 2,54 minutes en infériorité numérique, une moyenne de 58 secondes lors de chacune de ses 33 présences sur la patinoire...

Ça bouge

Il n’y a jamais de périodes calmes pour les directeurs généraux de la Ligue nationale et même si, pendant quelques jours, aucune transaction ne sera permise.

On va continuer à multiplier les appels, à voir ce que les autres directeurs généraux ont à offrir, à s’informer auprès des équipes en difficulté si on a fait un trait sur la présente saison et si on veut apporter des changements en prévision des autres années.

Présentement, plusieurs vétérans sont dans la vitrine. Mais, le plafond salarial, les contrats de plusieurs saisons, la baisse de production de plusieurs patineurs rendent la tâche encore plus délicate...