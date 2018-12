Un brassage de soupe bénéfique

Claude Julien a présenté les mêmes effectifs que la veille au Colorado. Toutefois, il avait largement modifié ses trios. Danault se retrouvait au centre de Byron et de Gallagher, Lehkonen avait été promu à la droite de Drouin et Domi, alors que Tatar accompagnait Kotkaniemi et Shaw.

« Je voulais donner un petit boost à l’équipe. Au cours des derniers matchs, je trouvais qu’on ne faisait pas du bon travail autour du filet adverse. Ce soir, ça a bien été en partant. On a obtenu beaucoup de lancers au but avec de la circulation devant le filet. Ces changements ont donné de l’énergie à certains, ce qui n’est jamais une mauvaise chose. »

-Claude Julien

Le trio de Phillip Danault était le seul à être demeuré intact depuis le début de la saison. La modification a bien tourné puisqu’Andrew Shaw et lui ont obtenu des mentions d’assistance sur le but gagnant inscrit par Paul Byron.

« Ça allait très bien avec Tomas (Tatar) et Gally (Brendan Gallagher), mais parfois un petit changement amène de la fraîcheur. Il n’y avait rien de personnel là-dedans. Tout le monde a compris qu’on voulait créer plus d’attaques. »

-Phillip Danault

Pour seulement la troisième fois (en 37 occasions) depuis le retour de Shea Weber, l’attaque massive a marqué. Il y avait près d’un mois qu’elle n’était pas parvenue à le faire lors de deux rencontres de suite.

«Depuis quelques matchs, même avant ces deux buts, nous avons connu quelques bons moments en supériorité numérique. On doit poursuivre sur cette lancée. »

-Shea Weber

Choix de premier tour des Coyotes (12e au total) en 2013, Max Domi a joué 222 matchs dans le désert de l’Arizona. Jeudi soir, il avait un peu l’impression de rentrer à la maison. Au cours de la rencontre, les Coyotes l’ont même honoré à deux occasions.

«C’était plaisant. J’ai tellement de bons souvenirs de mon passage ici. Je n’ai joué que trois saisons, mais j’ai l’impression d’y avoir passé 20 ans.»

-Max Domi