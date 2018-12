Un concert de Noël gratuit pour Élément 8

La formation Élément 8, constituée de huit violoncellistes de l’Orchestre symphonique de Québec, offrira un concert de Noël gratuit, samedi matin, à la cathédrale Holy Trinity à Québec.

L’octuor revisitera des airs du temps des Fêtes et des pièces classiques et jazz lors de ce concert intitulé Noëlément 8.

On pourra entendre des extraits du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, le Christmas Festival de Leroy Anderson, les valses de Katchatourian et de Waldteufel, Moonlight Serenade de Glenn Miller et plusieurs autres.

Le concert, qui débutera à 11h, est gratuit, mais une contribution volontaire est suggérée. Les fonds amassés seront remis à l’organisme Jeunes musiciens du Monde, qui offre des activités musicales gratuites à des enfants et des adolescents issus de milieux à risque.

Noëlélement 8 sera animé par le chef invité Nicolas Ellis, qui a été chef assistant avec l’OSQ au cours des trois dernières années.

«C’est huit violoncelles qui ont, depuis deux ou trois, des projets vraiment tripants. Ils vont jouer plein de musique traditionnelle de Noël. C’est une belle occasion de venir découvrir une section de l’Orchestre et c’est pour une belle cause », a-t-il indiqué.

Le chef va peut-être même participer au concert, mais il n’a pas voulu en dire plus.

« Il faut venir pour le savoir », a-t-il dit

La formation Élément 8 est constituée de Marie Bergeron, Alejandro Calzadilla, Jean-Christophe Guelpa, Julie Hereish, Blair Lofgren, Ryan Molzan et de Tomohisa Toriumi.

L’octuor a vu le jour lors d’une pause lors d’une répétition générale de l’Orchestre symphonique de Québec. Les violoncellistes répétaient un solo d’une section extraite d’une symphonie et ils ont pris conscience de la sonorité et de la puissance qu’ils dégageaient avec leurs instruments.

Les huit musiciens ont donné leur premier concert à la fin de l’année 2015. Ils ont joué, lors d’un pré-concert de l’OSQ, des chants de Noël et des extraits d’un film de James Bond. La réaction a été incroyable et l’aventure était officiellement lancée.