Un motard devenu embarrassant

Quand il faisait partie d’un club-école des Hells, Sébastien Beauchamps a été enregistré en train de dire qu’il trouvait sa vie de trafiquant « plus normale » que celle des « fous » pris dans le trafic du matin en allant travailler de 9 à 5.

C’est dans ce contexte que la victime de la possible purge interne de jeudi aurait servi d’intermédiaire entre un fournisseur de cocaïne et un réseau de trafiquants lié aux Hells, pendant qu’ils étaient épiés par la police, a appris Le Journal dans des documents judiciaires et auprès de sources.