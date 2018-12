Un «nerd» se joint aux Blue Jays

Le vétéran joueur d’avant-champ Eric Sogard, dont la marque de commerce «nerd power» a déjà fait fureur chez certains amateurs du baseball majeur, a signé un contrat des ligues mineures avec l’organisation des Blue Jays de Toronto.

Âgé de 32 ans, Sogard devrait ainsi se présenter au camp d’entraînement des Jays dans l’espoir de se tailler un poste avec l’équipe, selon le site The Athletic.

La saison dernière, le joueur à lunettes a disputé 55 matchs avec les Brewers de Milwaukee, se retrouvant par ailleurs avec le club-école de Colorado Springs, au niveau AAA, pour 27 parties.

Sogard est surtout reconnu pour son séjour avec les Atheltics d’Oakland, de 2010 à 2015, époque où il a démontré qu’un «nerd» pouvait aussi jouer au baseball.

Dans un autre ordre d’idées, les Blue Jays ont annoncé plus tôt cette semaine la liste des joueurs et des anciens qui participeront à l’événement «Winter Fest», les 19 et 20 janvier, au Rogers Centre, à Toronto. L’espoir Vladimir Guerrero fils devrait notamment participer à l’activité rassemblant de nombreux partisans, tout comme Aaron Sanchez, Justin Smoak, Kendrys Morales et Lourdes Gurriel fils, entre autres. Le Québécois Russell Martin ne fait pas partie des participants annoncés, ce qui n’est pas sans alimenter les rumeurs de transaction.