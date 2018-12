Un Noël moins cher qu’avant

MONTRÉAL – Les biens de consommation coûteraient aujourd’hui à peu près la moitié de ce qu’ils coûtaient en 1984, si on mesure leur coût en temps de travail, selon une nouvelle étude de l’Institut économique de Montréal (IEDM).

Dans un rapport publié aujourd'hui, l’IEDM explique que, pour s’offrir un téléviseur couleur de 20 pouces à tube cathodique, un salarié devait travailler 49 heures en 1984, alors qu’en 2018 il lui suffit de travailler neuf heures, soit à peine une semaine, pour s’acheter une télévision couleur de 20 pouces à écran plat.

L’IEDM donne également l’exemple d’un téléphone sans fil qui nécessitait presque 10 heures de travail en 1984, mais qui ne demande qu’un peu plus de deux heures de travail à un salarié aujourd’hui.

Le temps de travail nécessaire pour se procurer une scie circulaire (4,5 heures en 1984 contre 2,5 heures en 2018) ou un fer à repasser (3,5 heures en 1984 contre 2 heures en 2018) a aussi diminué.

«Les investissements des entreprises et l'innovation technologique ont permis d'augmenter la productivité, tant [celle] des machines que celle des travailleurs. La croissance des connaissances et des compétences que les travailleurs ont acquises par l'éducation a haussé la valeur du travail et, par effet d'entraînement, le salaire moyen», a indiqué David Descôteaux, analyste en politiques publiques à l'IEDM et auteur de la publication.

«On a souvent l'impression que le salarié moyen peine à joindre les deux bouts, et c'est vrai à certains égards; le prix de l'immobilier, par exemple, peut représenter un défi dans certaines villes», a-t-il ajouté.