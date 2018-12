Vérifier la pression des pneus à distance, c’est possible!

Un système de surveillance de pression des pneus peut être très pratique!

Le fonctionnement est plutôt simple. Il ne suffit que de remplacer le bouchon au bout de la valve de la chambre à air par le bouchon muni d’un capteur Bluetooth. Les informations sont envoyées au récepteur disposé sur le tableau de bord de votre voiture. Il est alimenté par un capteur solaire et un port USB qui supporte l’alimentation de l’outil en cas de manque de soleil. De plus, un grand nombre de capteurs de pression des pneus indiquent également la température.

Rassurez-vous, il est possible de remplacer le récepteur qui peut parfois être gros et encombrant par un ensemble de capteurs liés directement à une application pour téléphone intelligent. Les fonctionnalités sont les mêmes. Il peut indiquer la pression des pneus, la température de fonctionnement et programmer des alertes en fonction des restrictions de pression et de température préétablies.

L’idée derrière cette petite babiole est d’offrir au conducteur un maximum d’informations pour qu’il puisse se déplacer de manière sécuritaire. Quoiqu’elle puisse paraître inutile pour bon nombre d’entre vous, elle demeure au contraire très pertinente pour ceux qui déplacent fréquemment des remorques ou des roulottes.