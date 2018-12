Washington et Ottawa demandent la libération immédiate de deux Canadiens détenus en Chine

Les États-Unis et Ottawa ont demandé vendredi la « libération immédiate » de deux Canadiens emprisonnés en Chine et au centre d’une crise diplomatique entre Ottawa et Pékin après l’arrestation au Canada d’une dirigeante du géant chinois des télécoms Huawei.

« Nous sommes profondément préoccupés par l’arrestation survenue plus tôt ce mois-ci et la détention arbitraire de deux Canadiens par les autorités chinoises, et demandons leur libération immédiate », a dit Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères, à propos de l’ex-diplomate Michael Kovrig et du consultant Michael Spavor.

« Nous exprimons notre profonde inquiétude concernant la détention par le gouvernement chinois de deux Canadiens (...) et appelons à leur libération immédiate », a indiqué Robert Palladino, porte-parole du département d’État américain, dans un communiqué.

« Le Canada, un pays où règne l’État de droit, mène une procédure juridique juste, équitable et transparente concernant Mme Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei », a ajouté M. Palladino.

Ottawa « respecte ses engagements juridiques internationaux en honorant ses traités d’extradition avec les États-Unis », a-t-il souligné.

Pékin a arrêté coup sur coup mi-décembre, deux Canadiens officiellement soupçonnés de mener des « activités menaçant la sécurité nationale » de la Chine.

