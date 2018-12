Zacary Alexis : Le retour d’un miraculé

Le 9 septembre 2017, la carrière universitaire du demi de coin des Carabins de l’Université de Montréal Zacary Alexis prenait fin sur une blessure horrible au genou droit. Déjouant tous les pronostics, le Montréalais entame son parcours dans le football professionnel, lui qui vient de parapher un contrat avec les Stampeders de Calgary.

Peu d’observateurs donnaient une chance à Alexis de rejouer au football un jour tellement sa blessure était grave. Voulant empêcher un joueur du Rouge et Or de l’Université Laval de capter le ballon dans la zone des buts, le footballeur avait vu son genou se plier dans le sens contraire.

«Mon diagnostic complet est tellement long et pour être honnête je ne me rappelle pas de tout. En gros, l’ensemble de mes ligaments, mes nerfs et mes muscles dans le genou ont été sectionnés», a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique.

Alexis, qui en était à sa dernière saison universitaire, s’est retroussé les manches et a décidé poursuivre le rêve de sa vie : jouer au football professionnel.

«J’ai travaillé toute ma vie pour atteindre mon rêve et rendu à la porte, tout s’est effondré devant moi. J’avais deux choix : arrêter et me morfondre dans mon coin, ou prendre ça comme un obstacle et me relever. J’ai choisi la deuxième option et aujourd’hui, mes efforts payent.»

Avec l’aide de sa famille

Incapable de courir avant le septième mois suivant sa blessure, Alexis partait définitivement de loin. De plus, le jeune homme n’avait pas d’endroit où jouer au football. Qu’à cela ne tienne, il a trouvé une solution grâce à son frère.

«Je me suis entraîné avec mon grand frère [Jordan Alexis], un receveur de passes. C’est tout un athlète, je ne pouvais pas avoir mieux comme personne pour m’aider. On a fait beaucoup d’un contre un. Avec le temps, je m’améliorais et il me donnait des points à travailler.»

En plus de l’aide de son frère sur le plan football, Alexis a aussi pu compter sur le reste des membres de sa famille pour garder le moral.

«Toute ma famille m’a vraiment beaucoup aidé mentalement. Mes sœurs, ma mère et ma copine ont été d’un grand soutien pendant les temps difficiles.»

Un meilleur joueur

Sa longue absence des terrains de football rend Alexis un peu nerveux pour la suite, mais il est certain d’être un meilleur joueur aujourd’hui.

«Je suis un peu nerveux, parce que ça fait longtemps que je n’ai pas joué. Cependant, sur le plan du talent, je ne suis pas du tout nerveux. Je me sens en confiance et même meilleur qu’avant.»

«À cause de ma blessure, j’ai dû revenir à la base et travailler sur les petits détails de mon jeu. Avant, je me permettais d’en faire un peu moins, car je me fiais davantage à mon talent naturel.»

Ne s’assoyant pas sur ses lauriers, le demi de coin de 6 pi et 2 po est conscient que la signature de son contrat ne représente pas un dénouement, mais bien une étape de plus à franchir.

«Je suis extrêmement heureux de pouvoir revenir sur un terrain de football, mais c’est seulement la première étape. J’ai encore beaucoup de choses à faire et du travail devant moi afin d’obtenir une place sur l’équipe des Stampeders.»

L’histoire dira si Alexis connaîtra une belle carrière, mais en attendant, il espère que sa mésaventure inspira les jeunes footballeurs.

«Cette blessure a fait de moi un homme plus solide mentalement. Je veux passer un message aux jeunes. Il faut continuer de persévérer dans la vie.»