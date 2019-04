BRUNET, Huguette



À Pointe-Claire, le 15 décembre 2018, est décédée Madame Huguette Brunet, épouse de Monsieur René Gervais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa soeur Johanne (Yvon Vadnais), sa belle-soeur Monique Gervais, ses beaux-enfants, Martine, Benoît (Linda Normandeau) et Stéphane (Josée Campeau), leurs enfants et les arrière-petits-enfants, la famille Forget, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 27 avril 2019 dès 10h à l'église Saint-Raphaël-Archange, 495 rue Cherrier Ouest, L'Île-Bizard, Qc, suivi des funérailles à 11h et de là au Cimetière Cap St-Jacques à Ste-Geneviève.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (Stillview) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île serait apprécié.