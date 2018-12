Ados et sextos

Comme adulte, il est courant de sentir qu’on protège mal nos jeunes, parfois contre eux-mêmes. C’est le sentiment qu’on a en prenant connaissance dans Le Journal des résultats d’une étude démontrant que près d’un ado sur quatre accepte de partager des images intimes de lui lorsqu’on lui en fait la demande.

L’équipe de recherche sur la sécurité et la violence dans les écoles québécoises de l’Université Laval a interrogé 33 450 élèves du secondaire. Il en ressort que ces fameux sextos, qui font parfois la manchette lorsque leur contenu se met à circuler en milieu scolaire, débutent généralement sur une base consensuelle, souvent dans le cadre d’une relation amoureuse.

Or, à une époque où le caractère permanent du Web et sa capacité de stocker des données et de les multiplier à l’infini ont réduit le concept de droit à l’oubli au rang de valeur surannée, on devient très vulnérable dès lors que de telles images de soi existent.

Les ados n’ont pas changé

Les adolescents d’aujourd’hui, nés avec un cellulaire dans les mains, sont de manière quasi innée plus habiles avec leur usage que leurs parents. Ce n’est toutefois pas nouveau qu’il s’avère difficile pour des géniteurs d’expliquer à leurs enfants qu’ils disposent eux-mêmes de quelques compétences de vie qui incitent à la prudence.

Plusieurs se demandent ce qui pousse tant de jeunes à partager des images de leur plus stricte intimité, parfois sans même qu’on le leur demande. Il faut peut-être commencer par se rappeler que ce n’est pas étranger au désir de plaire et de voir que nous le ressentions nous-mêmes à cet âge. Les ados n’ont pas changé, mais l’univers technologique dans lequel ils vivent a connu plusieurs révolutions.

Ajoutons que l’époque, ses influenceurs et ses instagrameuses encouragent même les adultes à mettre leur vie en scène à travers les plateformes sociales. Des applications comme Snapchat incitent à pousser plus loin ces pratiques sous la fausse promesse qu’elles ne permettent qu’une diffusion restreinte et temporaire.

« Ça arrive partout »

Il y a deux semaines, j’ai écrit un texte sur la gestion calamiteuse par la direction d’une école privée de la crise causée par la mise en circulation parmi ses élèves d’images intimes de jeunes filles par les jeunes garçons qui les avaient obtenues. L’affaire a mené à des accusations de leurre et d’agression sexuelle, notamment. Plusieurs membres de la communauté de l’institution concernée m’ont écrit pour m’exprimer leur désaccord, dont des élèves, anciens ou actuels (que des hommes, étrangement) et des parents (que des mères, tout aussi étrangement).

Presque unanimement, ces personnes m’ont dit que ce genre d’histoires pouvaient arriver n’importe où. Sauf que c’est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, parce qu’on le savait déjà.

La discussion qu’on doit avoir, c’est sur la réaction qu’on doit avoir comme adulte face à quelque chose qu’on peut chercher à prévenir avec de la sensibilisation, mais que l’on ne parviendra pas à endiguer. Pour commencer, peut-être rompre avec cette habitude de toujours blâmer la victime quand son intimité est brisée sans son consentement.

À la fin, on souhaite tous que notre enfant évite de partager des photos qui le rendent vulnérable. On pourrait également tous vouloir que notre enfant ne soit pas celui qui viole la confiance. Bref, arrêter de penser que, lors de ces événements, le problème part de la victime.

Partager une image intime de soi n’est pas criminel. La diffuser sans consentement l’est. Ça aussi, il faudrait l’expliquer à nos ados.