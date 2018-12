Saint-Sépulcre de Jérusalem: aux sources de la tradition chrétienne

La tradition associe surtout Noël à Bethléem, mais cette fête commence plutôt avec la redécouverte à Jérusalem du Saint-Sépulcre (tombeau) et du Golgotha (la colline où le Christ a été crucifié).

Lorsque l’empereur de Rome se convertit au christianisme au 4e siècle, il dépêche ses « archéologues » sous la supervision de sa mère Hélène dans la ville sainte pour retrouver les lieux de la vie et de la passion de Jésus-Christ. La construction d’une gigantesque basilique du Saint-Sépulcre avoisine le choix du 25 décembre comme date pour la fête de la Nativité (qui prendra plus tard le nom de Noël). La basilique en impose par sa taille aux temples païens. L’anniversaire du Christ prend possession du solstice d’hiver : la plus enviable des places du calendrier, associée depuis toujours aux réjouissances, à la famille, aux cadeaux, etc. Enfin, la basilique du Saint-Sépulcre devient populaire à Noël parce que Bethléem n’est qu’à dix kilomètres de Jérusalem, soit environ la distance entre le mont Royal et le Stade olympique. L’affluence se partage entre ces lieux.

Photo courtoisie

La basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem englobe le Golgotha, la colline de la crucifixion de Jésus, ainsi que le tombeau où, selon la tradition, le Christ ne s’éternisa guère. Six confessions chrétiennes se la partagent, non sans heurts, suivant un code établi par un sultan ottoman. Son toit abrite un village éthiopien de huttes de terre cuite. C’est un ancien temple à Vénus édifié par l’empereur Hadrien en l’an 135 par-dessus les chapelles primitives qui bornaient les lieux de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Certains apocryphes situent ici l’ancien jardin d’Éden, le lieu de la création d’Adam par Yahvé et celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, dont Ève croqua le fruit défendu. Saturé de sacralité pour le christianisme, ce lieu a bouleversé l’histoire du monde en justifiant le gigantesque brassage des croisades et, avec l’Ordre du Temple qui finançait les rois et les pèlerins-soldats, en générant le premier système bancaire supranational.

Croisades

Le Saint-Sépulcre est le lieu présumé du tombeau de Jésus-Christ donné à ses disciples par Joseph d’Arimathie non loin du lieu de sa crucifixion. Lorsque vers l’an 1000 un sultan quelque peu zélé fait détruire l’église du Saint-Sépulcre, la nouvelle met du temps à voyager. Environ cent ans plus tard, c’est la première croisade. Ce lieu a motivé la chrétienté à prendre les armes et à se rendre en masse jusqu’à Jérusalem. L’édifice actuel demeure grosso modo celui bâti par les Templiers, au 12e siècle. L’immense brassage culturel des croisades a permis à l’Europe de redécouvrir ses racines gréco-romaines avec les philosophes grecs traduits en arabe comme Platon et Aristote ; un demi-millénaire plus tard, c’est la Renaissance. Ces gigantesques équipées ont aussi rapproché des peuples du Nord-Ouest qui se connaissaient mal et ébauché quelque chose comme une identité européenne. Par ailleurs, si vous descendez les vingt-neuf marches de l’escalier vers la chapelle de sainte Hélène et la grotte de la Vraie Croix, vous verrez les petites croix que chaque pèlerin gravait à même le roc à son arrivée en Terre sainte. Dites-vous que ces voyageurs portaient des « chèques de voyage » émis par l’Ordre du Temple, une organisation multinationale plus puissante que bien des royaumes. Les fonds levés par les Templiers au nom du Saint-Sépulcre les changèrent en banquiers bientôt plus riches que les souverains. Donc, on présume qu’ils fêtaient Noël avec faste !

Échelle

Photo courtoisie

Cette échelle de bois repose sur cette corniche depuis le 17e siècle. Personne ne sait à qui elle appartient. Comme rien ne peut être changé dans le Saint-Sépulcre sans l’accord unanime des six confessions, normalement incapables de s’entendre, le statu quo perdure... et l’échelle reste là, inutile. On la surnomme échelle inamovible, échelle du statu quo ou échelle de la discorde. Un pape a déjà dit qu’un jour, si toutes les confessions chrétiennes se réconciliaient, l’échelle serait enfin enlevée. Soyons sérieux : cela n’arrivera jamais. Les relations entre communautés sont tendues. Les anecdotes de batailles entre moines se tapant dessus à coups de cierges abondent.

Photo courtoisie

Calvaire

Photo Adobe Stock, Pardoux Pascal

Le mont du Crâne, aussi dit « Calvaire » ou « Golgotha », est contenu dans la basilique – escaladez l’escalier étroit et abrupt à votre droite en entrant. C’est là que, selon les évangiles, Jésus fut crucifié : on voit les trous aménagés à même le roc dans la montagne où l’on « plantait » les croix. L’itinéraire typique du touriste religieux comprend un « chemin de croix » sur la via Dolorosa dans Jérusalem avec les premières étapes dans la vieille ville et les dernières à l’intérieur de la basilique. Toute église catholique contient un chemin de croix ; eh bien, celui de la basilique du Saint-Sépulcre peut se targuer d’offrir en guise de station de la crucifixion le lieu réel (présumé) de celle-ci et mieux : le lieu de la résurrection. Quelque peu méconnue par les catholiques axés surtout vers Rome, la basilique du Saint-Sépulcre joue un rôle plus important dans la culture orthodoxe où, le Samedi saint précédant la Pâque orthodoxe, un « feu miraculeux » surgit sur le cierge du patriarche orthodoxe grec et se propage ensuite sur les cierges des milliers de pèlerins. Pendant cette contagion sacrée, certaines mèches s’allumeraient spontanément, affirme-t-on. C’est le « miracle du feu sacré ».

Cacophonie

Photo Adobe Stock, Pardoux Pascal

Les catholiques, orthodoxes, arméniens, coptes (égyptienne), syriaques et éthiopiens se partagent la basilique et vivent dans diverses parties de celle-ci qui, pour cette raison, exhibe un syndrome de personnalité multiple. Souvent, plusieurs messes de confessions et de langues différentes se déroulent en même temps et entraînent une cacophonie invraisemblable. Exemple : des catholiques célèbrent une messe en français pendant qu’une chorale syriaque entonne à tue-tête des chants dramatiques. Chacun fait sa petite affaire comme si l’autre n’était pas là. Cet enchevêtrement de cérémonies superposées donne le tournis.

Jérusalem à la recherche du Christ

Pope

Photo courtoisie

La plupart des tombeaux nous intéressent par la dépouille qu’ils contiennent. À rebours, le Saint-Sépulcre doit sa gloire au corps qui ne s’y trouve plus. Au bout de deux jours (trois dit la tradition, mais on ignorait alors le zéro), Jésus ressuscita et en sortit. Un magnifique édicule recouvre le tombeau. Une file parfois interminable de pèlerins attend d’aller s’y recueillir. Un pope orthodoxe (habituellement taciturne) garde l’entrée. Les Coptes disposent d’une mini-chapelle aménagée à l’arrière de l’édicule qui leur donne accès à un coin du tombeau. La dernière fois que je me suis retrouvé dans le tombeau du Christ, c’était presque l’heure de la fermeture. Le pope gardien est entré avec un sac plein d’emplettes qu’il a posé dans une sorte de petit placard aménagé directement dans le lieu saint derrière une icône.

Photo courtoisie

Portiers

Photo courtoisie

Depuis l’an 1244, deux familles musulmanes de Jérusalem contrôlent la clé qui permet d’ouvrir et de fermer le Saint-Sépulcre. Tôt le matin, vers 3 h 30, si on peut appeler ça le matin... c’est plutôt la nuit, le portier se fait donner une échelle par une petite ouverture aménagée dans la porte. Après le coucher du soleil, il ferme pour la nuit. Après avoir assisté avec moi à la fermeture rituelle, ma conjointe s’est fait quelque peu rudement sommer de s’en aller du parvis par le portier, alors qu’elle était déjà en train de marcher. Quelle ne fut pas ma surprise, cet automne, de reconnaître ce malotru dans une manchette du journal français Le Figaro ! Il a vendu une propriété de sa famille dans le vieux Jérusalem à un groupe de colons juifs et, apparemment, ç’a fait scandale. Cet automne aussi, la police est venue arrêter sans ménagement des moines coptes qui manifestaient pour obtenir le droit de coucher sur le toit du Saint-Sépulcre sous une tente.

Par ailleurs, un village éthiopien (avec des tentes et des cabanes, et un petit parc) existe déjà sur ledit toit – avec des huttes typiques de cette région d’Afrique ; les moines y logent. Malheureusement, je n’ai pas pu accéder au toit ou au village africain accessible par un labyrinthe d’escaliers dérobés et de venelles sans nom sur les toits d’édifices voisins ; je me promets de les visiter un jour.

Bière

Photo courtoisie

Parlant de Martin Luther... Pour se reposer après sa visite du Saint-Sépulcre, sachez qu’une improbable taverne-jardin (dont ne parlent pas les guides touristiques) existe tout près de là. Dans un jardin jouxtant l’église luthérienne allemande du Rédempteur. Culture allemande oblige, on y sert de la bonne bière fraîche. Pour un prix ridiculement bas ; par charité chrétienne, on ménage le portefeuille du pèlerin. J’ai découvert ce miraculeux biergarten par hasard ; il n’est pas indiqué à l’extérieur. Ma compagne y est retournée pour lire tranquillement au cœur de la vieille ville et de son brouhaha. En sortant de la basilique du Saint-Sépulcre, au bout du parvis, prenez la porte de gauche, avancez un peu et vous verrez s’élever une gigantesque église blanche et épurée : c’est là. Vous devez entrer dans l’église et aller jusqu’au fond à droite pour sortir dans le jardin. Santé !

Reliques

Photo courtoisie

La mère de l’empereur Constantin, Hélène, visite Jérusalem en 327, mandate des « archéologues » pour redécouvrir les lieux de la Passion. Dans une grotte, elle retrouve miraculeusement la « vraie croix », selon la tradition. Des fragments de celle-ci voyagent à travers toute la chrétienté. Elle retrouve aussi apparemment une tunique tachée du sang de Jésus [pour laquelle passera plus tard le fameux « Saint suaire » qui s’est avéré un faux]. On retrouve aussi la couronne d’épines et les clous de la crucifixion... Le Saint-Sépulcre devient l’épicentre de la gigantesque industrie des saintes reliques qui culmina pendant le Moyen Âge jusqu’à susciter les railleries d’un moine irascible nommé Martin Luther qui rompit avec l’Église catholique notamment par mépris pour ces bondieuseries. En toute justice, sainte Hélène, à sa mort, fut elle-même découpée en petits morceaux pour devenir autant de reliques.

Photo courtoisie

Éden

Photo courtoisie

Creusée sous le Golgotha se trouve la chapelle d’Adam. Selon une tradition apocryphe, c’est ici que reposait le crâne du tout premier homme dont parle la genèse. Une fracture de la montagne survenue, selon les évangiles, après la mort du Christ aurait permis au sang de Jésus de couler jusqu’à la dépouille d’Adam pour effacer la tache originelle. Les vrais croyants du Saint-Sépulcre ajoutent que c’est ici aussi qu’Adam naquit, vécut et pécha en croquant dans le fameux fruit défendu après Ève. C’est là que fleurissait le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà la signification de cette chapelle : on dit qu’Adam repose là très exactement sous le lieu de la crucifixion. Vous n’y croyez pas ? Les croisés croyaient, eux, dans cette coïncidence du lieu où Jésus expira pour le salut du monde et de l’emplacement où Dieu façonna le premier homme avec de l’argile.

Vénus

Lorsqu’il décide de rebâtir Jérusalem à la romaine en l’an 135, l’empereur Hadrien en profite pour narguer la nouvelle religion qui lui tombe sur les nerfs. Il choisit précisément l’emplacement vénéré par les chrétiens depuis la mort de leur messie cent ans plus tôt pour ériger un immense temple à Vénus. L’effigie de la déesse de l’Amour occupe le lieu de la croix – au sommet du calvaire – et une statue de Jupiter domine le tombeau dont Jésus serait sorti. La religion impériale se couche ainsi sur les principaux lieux saints de la jeune secte. Celle-ci gagne toutefois du terrain jusqu’à la conversion de l’empereur Constantin au christianisme vers l’an 312. Le temple à Vénus est démantelé.