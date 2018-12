Blackhawks : pas de Corey Crawford, pas de problème

Laissés pour morts il y a quelques jours à peine lorsque leur gardien partant, le Québécois Corey Crawford, s’est blessé, les Blackhawks de Chicago semblent se ressaisir quelque peu.

Après avoir flirté avec la dernière place au classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) pendant un moment, la formation de l’Illinois a remporté ses trois dernières sorties, et pas contre n’importe qui: elle a vaincu les Predators de Nashville, les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado.

Bizarrement, c’est depuis que Crawford a subi une autre commotion cérébrale contre les Sharks de San Jose, dimanche, que les Blackhawks ont retrouvé le chemin de la victoire. Après de bonnes sorties de Cam Ward, c’est Collin Delia, lors de son premier départ cette saison, qui a vaincu l’Avalanche et ses puissants marqueurs.

«Je me sentais bien. J’ai eu quelques ratés, mais en général, c’était assez bien. J’ai l’impression que j’aurais pu contrôler quelques rebonds de plus et effectuer de meilleures sorties, mais parfois, il faut se battre et c’était le cas ce soir», a analysé avec modestie Dalia, selon le site officiel de la LNH.

Avec un peu de chance

Réalisant 35 arrêts dans un gain de 2 à 1, Delia a signé une deuxième victoire en carrière. Mais il ne s’en est pas caché: parfois, la chance peut jouer un rôle dans le résultat.

«Évidemment, nous souhaitons toujours avoir un peu de chance, mais il faut faire sa propre chance. Vous luttez, vous travaillez fort et vous pensez que vous méritez les bonds favorables. Sur la route, vous ne vous demandez pas comment la rondelle est restée à l’extérieur du filet. Nous sommes simplement heureux d’avoir les deux points.»

Delia a par ailleurs donné une bonne partie du crédit à ses coéquipiers évoluant en infériorité numérique, qui ont été très occupés. Les Blackhawks ont en effet écopé de cinq pénalités mineures.

Montrant le 30e pire rendement en infériorité cette saison avant les matchs de samedi, à 73,9 %, les champions de la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015 ont malgré tout tenu en respect leurs adversaires lors de leur séquence victorieuse.

«[L’infériorité numérique] a été particulièrement bon [vendredi]. Nous avons éliminé leurs chances et nous les avons gardés en périphérie. [La défense] a fait un bon travail pour dégager les retours et me permettre de voir les tirs. C’était très bien.»

L’entraîneur-chef Jeremy Colliton a aimé ce qu’il a vu du jeune gardien de 24 ans. S’il souhaite de surcroît un meilleur effort général de ses troupes, il a vu de nombreux points positifs.

«Nous avons eu un bon effort de notre gardien, ç’a été un gros facteur. Nous n’avions pas beaucoup de jambes, ç’a été une bataille toute la soirée. Les joueurs ont malgré tout trouvé un moyen de survivre et nos unités en infériorité étaient excellentes», a dit l’instructeur.