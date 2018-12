Cadeaux de Noël coquins

Noël ! Quelle belle période de festivités et de célébrations familiales. La joie de se retrouver avec ceux et celles que l’on aime, le plaisir de prendre une pause de ce quotidien agité, ou encore, simplement, de prendre du temps pour soi pour faire un bilan positif de l’année qui vient de s’écouler. Avouons que cela représente un moment attendu. Et si vous osiez injecter une dose de coquinerie à vos réjouissances ? Voici quelques idées cadeaux à faire rougir. À offrir dans l’intimité ET à l’abri des regards !

Il existe des centaines de façons de faire plaisir ! Un billet de théâtre, une soirée dégustation improvisée, un moment de détente dans un centre de soins, un après-midi jasette... tant de choses peuvent être faites pour combler le cœur de l’autre !

Parfois, les moments les plus simples sont ceux qui font le plus plaisir, tel qu’en témoigne Paulette : « Le premier Noël avec Raymond a été si significatif. Nous n’avions pas vraiment d’argent, mais nous étions remplis de bonnes intentions. Nos parents nous ont inculqué des valeurs de partage et de respect et nous avions besoin d’être en accord avec tout cela. Raymond avait préparé un repas à la maison, dans notre petit deux et demi et avait emballé un cadeau pour moi : un chèque cadeau fait à la main, m’offrant une balade en voiture avec mon bien-aimé, dans les rues de Montréal (nous habitions Longueuil). J’ai trouvé ça tellement touchant, nous avions 20 ans et étions remplis de rêves ! Passer du temps en faisant un tour de “machine” était à la fois si simple, mais aussi si précieux ! Nous nous sommes mariés et 35 ans plus tard, j’aime dire à nos enfants à quel point il en faut peu pour faire plaisir et faire savoir à l’autre à quel point il est important pour nous ».

Les plaisirs simples et les moments partagés font de ces occasions spéciales des instants à graver dans les mémoires. Et comme le plaisir se conjugue de mille et une façons... si vous osiez sortir des sentiers battus en offrant des moments coquins à celle/celui qui fait battre votre cœur ? Comment cela pourrait-il se manifester ?

Voici des suggestions...

1. Offrir un livre d’histoires érotiques

Pour agrémenter ce cadeau, il pourrait s’avérer intéressant d’offrir également des périodes de lecture : lire un passage tous les soirs et oser, au moins un soir par semaine, terminer la lecture par le fait de donner (sans attente de retour) un plaisir érotique (caresses, massages...)

2. Offrir un ensemble de jeux érotiques

Photo courtoisie

Kama Sutra – Ensemble Érotique Feel Me. Cet ensemble de jeux érotiques comprend une cravache, 3 produits sensuels pour le corps et 12 cartes de jeux et astuces pour incorporer les produits dans vos ébats.

3. Offrir un éventail de sensations

Photo courtoisie

Toujours de la compagnie Kama Sutra, l’ensemble Échantillonnage sexy. Osez vous aventurer dans le monde des sensations avec un gel intensifiant l’excitation de madame, une huile baiser d’amour (comestible), un baume de plaisir et une huile de massage... tout pour satisfaire vos sens et allumer votre désir !

4. Offrir un jouet érotique

Photo courtoisie

Satisfyer Pro Traveler. « Ce vibromasseur à ondes de pression offre de multiples orgasmes grâce à une stimulation sans contact. Onze paramètres permettent à ce vibrateur de stimuler votre clitoris avec toutes sortes d’ondes de pression, de tendre à puissant, selon votre humeur. Les commandes intuitives vous permettent de basculer entre les intensités, offrant un maximum de plaisir. Le moteur puissant est néanmoins très silencieux. La stimulation est particulièrement excitante sous l’eau, alors n’oubliez pas d’essayer votre Satisfyer Pro Traveler dans le bain ! » tiré de la boutique Séduction en ligne

Pour un Noël des plus coquins, osez être à l’écoute des besoins de votre partenaire ainsi que des vôtres et amusez-vous à vivre des moments extraordinaires...