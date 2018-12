C’est arrivé la semaine du 23 décembre

Deux semaines à peine après l’annonce de la tenue de l’Exposition universelle de 1967 à Montréal, le premier ministre Jean Lesage profite de l’occasion pour annoncer la construction d’un réseau d’autoroutes modernes qui permettront un accès plus rapide que jamais entre la métropole et ses environs. La préparation de l’Expo67 mobilise toutes les forces vives que l’industrie québécoise peut regrouper. Autoroutes, système de métro, aéroport modernisé : les transports en bénéficient en priorité. Plusieurs quartiers anciens passeront sous le pic des démolisseurs à l’initiative – souvent unilatérale – de Drapeau. Plus de 50 ans plus tard, certaines de ces infrastructures sont toujours appréciées des Montréalais alors que d’autres font elles-mêmes l’objet de reconstructions majeures.