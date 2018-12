CGI fête ses 20 ans à la Bourse américaine

Le 14 décembre, les grands patrons de CGI (GIB) ont sonné la traditionnelle cloche de fermeture de la Bourse de New York. En 1998, la compagnie employait 8000 personnes et affichait un chiffre d’affaires de 741 M$. Aujourd’hui, elle compte 74 000 employés dans 40 pays et son chiffre d’affaires dépasse les 11,5 milliards (G)$. En dix ans, les revenus ont été multipliés par plus de 15 et le bénéfice net, par plus de 30. La croissance annuelle est de 19 % à ce chapitre. La capitalisation boursière est passée de 1,8 G$ à 23,2 G$.