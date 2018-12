Au camp d’entraînement, les dirigeants ont dit avoir assemblé l’équipe la plus rapide de l’histoire. Reste maintenant à voir comment elle se débrouillera dans le feu de l’action.

Seul patineur ayant remporté l’or l’an dernier, et de retour dans la formation, Maxime Comtois sera une pièce maîtresse de l’attaque.

Flanqué d’Owen Tippett, un franc-tireur, et de Cody Glass, un fin passeur, le premier trio fera des flammèches en plus de s’imposer le long des rampes. Comtois et Tippett ont l’expérience de la LNH.