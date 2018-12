Des looks scintillants chatoyants et soyeux

Les tenues des Fêtes de cette fin d’année sont fortement inspirées de l’esprit des années 80. Cela ne pouvait être plus parfait puisque cela rime avec brillance et excès, et tout cela se déballe en une panoplie de looks festifs. Certaines créations reprennent avec authenticité l’esthétique de l’époque, alors que d’autres ne retiennent qu’un élément marquant (les épaules surdimensionnées, l’asymétrie, le tailleur aux coupes masculines, les boucles, les larges ceintures, les bas diaphanes, les couleurs vives ou encore les teintes métalliques) pour une silhouette contemporaine et revisitée. D’ailleurs, ces jours-ci, les Éditions Larousse rééditent Un siècle de mode de Catherine Örmen. L’ouvrage retrace l’histoire des grands créateurs à l’aide de magnifiques photos, d’illustrations et de nombreux fac-similés. ­­Un beau livre qu’il fera plaisir de feuilleter.

Photo courtoisie

Photo AFP

C’est avec fraîcheur que Zoë Kravitz évoque les années 80, glissée dans cette création Saint Laurent.

Photo AFP

Cette création Georges Chakra Couture, portée ici par Lily Collins, rappelle les tenues de grands soirs de cette décennie faste.

Photo AFP

La mini robe drapée aux épaules définies semble être le nouveau must.

La mannequin Elsa Hosk coupe la création dorée de Wolk Morais d’une large ceinture, tandis que Reese Witherspoon porte la version noire, marquée d’un nœud de satin de Dundas.

Photo AFP

En optant pour cet ensemble jaune de Jeffrey Dodd, Delilah Belle Hamlin fait un clin d’œil aux couleurs néon de la décennie.

Photo AFP

Photo WENN

Robe à manches bouffantes en lurex de la collection Camilla & Marc pour Shay Mitchell et création de velours léopard à manches gigot de Batseva pour Sarah Jessica Parker. Outre des robes, vous retrouverez aisément des pulls avec ces détails stylistiques pour agrémenter vos tenues.

Photo AFP

À l’instar de Miley Cyrus vêtue en Louis Vuitton, un haut volumineux et brillant qui se glisse dans un pantalon ou un jean est le parfait mélange 1980-2018.

Photo WENN

Photo WENN

Photo WENN

Différentes versions du « power suit » retiennent l’attention de ces trois actrices ; Pom Klementieff a opté pour un modèle en lurex d’Akris, Olivia Wilde a préféré la jupe et les blocs de couleurs de Calvin Klein et Janelle Monae y est allée pour le sans-pantalon de Blazé Milano.

Photo WENN

Voilà que Michael Kors reprend la fameuse manche chauve-souris et propose une combinaison scintillante que Naomie Harris a adoptée pour le lancement du parfum Sexy Ruby.