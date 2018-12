Drette dans la patate

Ça, ça me pogne directement au cœur. Mercredi, les pompiers de Montréal ont complété leur plus grande tournée de distribution de cadeaux de Noël de tous les temps. Lorsque la gang des 67 casernes de Montréal décide que ça va lever, ça lève. Ils ont rejoint 1350 familles en difficulté qui ont reçu des paniers de provisions d’une valeur de 300 $ chacun en plus de cinq cadeaux par enfant de moins de 14 ans. Ils ont eux-mêmes fait la préparation et la livraison. Oui, nos sapeurs sont des héros, mais leur héroïsme dépasse la maîtrise des sinistres. Il y a de gros cœurs en dessous de ces échelles et ils n’hésitent pas à prêter main-forte, de se donner à fond.

Oui, les pompiers de Montréal récoltent depuis toujours et encore des jouets usagés qu’ils retapent, et je sais que leur campagne 2019 est déjà en marche. Sachez-le aussi. Si vous croisez ces champions, n’hésitez pas à leur faire savoir qu’ils sont extraordinaires. Klaxonnez-les et saluez-les sur la route. Et moi je leur crie bravo en frissonnant et en espérant que cet humble texte incite d’autres groupes, d’autres copines et copains, d’autres merveilleux humains à rassurer et confirmer que le monde est beau.