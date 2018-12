«Détention arbitraire» de deux Canadiens en Chine: un «précédent inquiétant» pour le Canada

OTTAWA | La détention de deux Canadiens en Chine est un «précédent inquiétant» pour le Canada, mais aussi pour la communauté internationale, a fait savoir la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Au lendemain de sa demande de libération immédiate de Michael Kovrig et Michael Spavor, la chef de la diplomatie canadienne a réitéré samedi matin cet appel ferme, qualifiant de la détention des deux hommes «d’arbitraire», lors d’une téléconférence d’une trentaine de minutes.

«Mon objectif principal est de les libérer et nous allons tout faire en ce sens», a-t-elle expliqué, soulignant que le Canada disposait de plusieurs options pour y arriver.

Mme Freeland a d’ailleurs assuré que tout comme elle, le premier ministre Justin Trudeau était très impliqué et mobilisé pour que les deux ressortissants canadiens retrouvent la liberté.

«Il n'y a pas d’autres dossiers plus importants que celui-là», a-t-elle précisé.

Chrystia Freeland estime que même si la relation entre le Canada et la Chine était difficile actuellement, il était plus qu’important de garder un canal de discussion et de communication.

Plusieurs observateurs sont d’avis que l’arrestation des deux Canadiens par les autorités chinoises est une réponse à l’arrestation à Vancouver au début du mois de l’une des têtes dirigeantes du géant chinois des télécommunications Huawei.

Les Canadiens Michael Kovrig, un ex-diplomate de passage à Pékin, et Michael Spavor, un guide organisant des visites en Corée du Nord, sont actuellement détenus par les autorités chinoises. Officiellement, la Chine accuse les deux hommes de représenter une menace à la sécurité nationale.

La situation a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre le Canada et la Chine. Vendredi, Chrystia Freeland, tout comme les chefs de la diplomatie américaine et britannique, est montée au front publiquement pour rappeler que le Canada est un pays régi par l’état de droit.

Samedi, Mme Freeland a annoncé que les ambassadeurs du Canada dans le monde entier allaient faire pression sur leurs alliés pour qu'ils demandent la libération de deux Canadiens.