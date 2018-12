«Gilets jaunes» : mobilisation en forte baisse, un dixième mort et tensions à la frontière franco-espagnole

Moins d’un millier de manifestants à Paris, quelques dizaines devant le château de Versailles et un blocage levé à la frontière franco-espagnole: la fronde des gilets jaunes marque le pas samedi lors d’une nouvelle journée d’action de ce mouvement endeuillé par une dixième mort dans la nuit.

Non satisfaits par le vote au Parlement, dans la nuit de vendredi à samedi, des mesures d’urgence de 10 milliards d’euros destinées à alléger la pression fiscale et accroître le pouvoir d’achat, les «gilets jaunes» les plus déterminés avaient une nouvelle fois appelé à un samedi de manifestation nationale, le sixième depuis le 17 novembre.

Mais à Paris, seuls quelque 800 «gilets jaunes» manifestaient dans le calme en plusieurs endroits, a indiqué la préfecture de police.

Et à Versailles, où des «gilets» avaient appelé à «marcher» vers le château dans le sillage des révolutionnaires de 1789 qui y avaient délogé le roi de France, ils n’ont été qu’une soixantaine, selon l’AFP.

A Paris sur les Champs-Elysées, épicentre des manifestations, les cafés et restaurants ont pu déployer normalement leurs terrasses et la quasi-totalité des magasins exhibaient leur vitrine.

«Paris dans la rue !», clamaient des manifestants défilant non loin des grands magasins parmi les personnes faisant leur shopping de Noël, selon une journaliste de l’AFP.

Jean-Philippe et Jennifer, des Belges vivant dans le nord de la France, sont venus «pour qu’Emmanuel Macron dégage». «Ce qui m’a plu, c’est que les gens ont commencé par la taxe carburant, et fini par se dire qu’il fallait être sur un pied d’égalité, que 1% ne pouvait pas gouverner 99%», expliquent-ils.

Les manifestants se dispersaient régulièrement en petits groupes dans les rues de Paris, parfois bloqués par les forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Quelques dizaines de personnes ont été interpellées dans la capitale.

Un dixième mort

De nombreuses actions ont par ailleurs eu lieu en régions, comme chaque jour, avec un accent particulier mis sur les postes-frontières. Des centaines de «gilets jaunes», rassemblés au péage du Boulou, le dernier avant la frontière espagnole dans l’est des Pyrénées, ont été délogés par les forces de l’ordre à coups de gaz lacrymogènes, après avoir filtré le passage des camions pendant plusieurs heures.

«Le roi Macron donne des miettes aux gueux», «Le mépris ça suffit», pouvait-on lire sur leurs banderoles.

Des perturbations de la circulation ont été signalées à la frontière belge.

Plusieurs manifestations ont également encore perturbé le trafic dans le sud-est, avec notamment un barrage de 200 manifestants qui a entraîné le blocage de la circulation sur l’autoroute au poste frontière avec l’Italie de Vintimille.

Quelques centaines de “gilets jaunes” ont par ailleurs manifesté dans plusieurs villes de France, comme Lyon, Marseille ou Rouen.

Mais certains «gilets», eux, avaient demandé une trêve pour Noël, plus d’un mois après le début du mouvement.

Alors que la première manifestation, le 17 novembre, avait rassemblé 282.000 manifestants, ils n’étaient plus que 166.000 le 24 novembre, 136.000 les 1er et 8 décembre et enfin 66.000 le 15 décembre, selon des chiffres officiels (les «gilets» ne donnent pas d’estimation).

Autre signe de l’essoufflement, le ministère de l’Intérieur a décompté 3.680 «gilets jaunes» jeudi sur les nombreux poins de filtrage de la circulation qui sont quotidiens en France depuis le début du mouvement, soit la plus faible mobilisation.

Des centaines de ronds-points où s’étaient installés les «gilets» ont été démantelés par les forces de l’ordre, le gouvernement exigeant que cesse un mouvement en marge duquel dix personnes ont été tuées, souvent dans des accidents de la route.

Un automobiliste est mort dans la nuit de vendredi à samedi après avoir percuté un camion bloqué à un barrage filtrant de «gilets jaunes», près de Perpignan (sud), selon une source judiciaire.