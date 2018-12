Grand Bahia Principe - San Juan: entre aventure et relaxation

SAN JUAN, République Dominicaine | La chaîne hôtelière Grand Bahia Principe surnomme son complexe à San Juan son « premier paradis ». Inauguré il y a plus de 30 ans, il est le plus ancien établissement de la chaîne à s’être établi en République dominicaine. Rénové tout récemment, il est resté une destination classique pour les couples et les familles en quête d’aventure ou de relaxation.

Photo courtoisie, Sandra Godin

Une des forces du Grand Bahia Principe, un complexe balnéaire à taille humaine de 548 chambres où tout est à proximité, est qu’on peut autant s’y reposer que partir à l’aventure. Le littoral nord de la République a d’ailleurs beaucoup à offrir sur le plan touristique.

Photo courtoisie, Sandra Godin

L’hôtel, qui a conservé tout son charme colonial, est isolé à un peu plus d’une heure de Puerto Plata. Loin des autres resorts, le Grand Bahia Principe est planté dans un environnement d’exception au cœur d’une nature sauvage, entouré par un splendide paysage montagneux.

Photo courtoisie, Sandra Godin

Il a été construit sur l’immense plage Escondida, qui fait plus de deux kilomètres. Des brise-vagues, qui ont l’allure de rochers, sont installés sur une distance qui fait toute la largeur du complexe hôtelier.

Jamais bondée, l’immense plage est parfaite pour les amateurs de longues promenades, et, surtout, elle offre les plus beaux couchers de soleil.

On y trouve aussi quatre piscines, dont une pour les enfants et une autre où la quiétude est assurée, dans la section luxe de l’hôtel. D’ailleurs, le Grand Bahia Principe offre toutes les commodités pour les familles, comme un mini club pour enfants.

Photo courtoisie, Sandra Godin

Restaurants succulents

Fidèle à sa réputation, la nourriture est un autre point fort du Grand Bahia Principe à San Juan. Il comporte cinq restaurants, dont un très vaste buffet, bien garni, de qualité supérieure. On y trouvait de tout : des langoustes en passant par les sushis, et surtout les nombreux fruits qui poussent dans la région, comme les mangues et les ananas. Pour un hôtel de sa taille, la nourriture y est d’une variété exceptionnelle.

Photo courtoisie, Sandra Godin

Sinon, on y trouve trois restaurants à la carte. Au Takara, qui sert des plats d’inspiration asiatique, on peut réserver pour avoir vue sur la mer. Le restaurant gastronomique, Orchidea, où une tenue plus chic est exigée, vaut franchement le détour avec ses plats fins qui combleront les amateurs de cuisine. L’autre option est le restaurant de cuisine italienne.

Grand Bahia Principe possède aussi les commodités habituelles des grands resorts, comme un spa, un centre d’entraînement, de la massothérapie sous des huttes à l’extérieur, un petit centre commercial, une discothèque et un casino.

Le Journal a été invité par Vacances Air Canada.

De quoi s’amuser

Impossible de s’ennuyer au Grand Bahia Principe à San Juan : les divertissements sont nombreux, autant sur le site qu’à l’extérieur.

Adeptes de snorkeling, n’oubliez pas vos masques, tubas et palmes. Par beau temps, vous réussirez à dénicher, à quelques mètres de la plage à peine, des coraux où nagent plusieurs sortes de poissons tropicaux.

Les plus sportifs peuvent s’amuser sur un terrain de tennis ou de basketball. Un parcours de golf se trouve également à proximité.

Sinon, le Grand Bahia Principe met à la disposition de sa clientèle, à raison d’une heure par jour gratuitement, des planches à pagaie et kayaks. Des catamarans sont toujours prêts à amener les vacanciers au large.

En dehors de l’hôtel