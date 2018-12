Katie Holmes: le bonheur retrouvé

Le 18 décembre, Katie Holmes avait toutes les raisons de fêter en grand son 40e anniversaire. Libérée d’un mariage malheureux, elle a repris les rênes de son existence et mène désormais sa vie comme elle l’entend. Pleins feux sur la renaissance d’une femme déterminée.

Katie Holmes n’a rien laissé au hasard quand elle a décidé de mettre fin à son mariage avec Tom Cruise. Conseillée par des experts chevronnés, cette fille d’avocat a mené les négociations avec brio et soutiré à son futur ex-époux ce qui comptait le plus à ses yeux: la garde complète de leur fille, Suri.

Le divorce, prononcé le 9 juillet 2012 au terme de pourparlers expéditifs, a permis à l’actrice de se bâtir une existence à son image, loin de la vie de château qui était autrefois la sienne. Après avoir tourné le dos à Hollywood, mère et fille ont posé leurs valises dans la Grosse Pomme pour entamer le premier chapitre de leur nouvelle vie.

New York, New York

Katie Holmes raffole de sa ville d’adoption, qu’elle parcourt de long en large pour assister à divers événements. On l’a vue rigoler en coulisses lors de ses passages au théâtre, admirer les prouesses des couturiers à la Fashion Week, défiler sur les tapis rouges de prestigieuses activités caritatives... L’effervescence de la métropole américaine lui va comme un gant.

«New York nous a fait beaucoup de bien, à Suri et moi. J’aime le théâtre, j’adore les galeries d’art qu’on trouve dans mon quartier. J’aime faire partie de quelque chose de grand», a-t-elle affirmé à «E! News».

Celle qui voyageait autrefois en limousine a été vue à de nombreuses reprises dans le métro de New York.

«Je mène une vie très normale, mais le fait est que je travaille dans une industrie qui ne l’est pas, a-t-elle expliqué à "Town and Country". Dans ma vie de tous les jours, j’opte pour le métro ou pour un taxi. Le but est de me rendre du point A au point B, alors le moyen de transport n’a pas d’importance.»

L’actrice a entrepris d’élargir ses horizons: après avoir flirté avec l’industrie de la mode en collaborant avec la designer Jeanne Yang, elle est passée derrière la caméra pour tourner un documentaire portant sur la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, «Eternal Princess». Actrice, réalisatrice, productrice, mannequin et créatrice de mode, Holmes se fait un devoir d’être là où on ne l’attend pas.

Un lien indestructible

Suri Cruise a grandi dans un luxe qui n’a rien à voir avec la vie qu’elle mène aujourd’hui. Dès son plus jeune âge, la fillette a eu l’habitude de passer d’une somptueuse résidence à l’autre, dans le confort d’un jet privé. Cette existence privilégiée a pris fin le jour où le divorce de ses célèbres parents a été prononcé. Maman Katie, qui désirait offrir une vie normale à sa fille unique, a préféré louer un appartement en plein coeur de la ville plutôt que d’emménager dans un palais situé au milieu de nulle part.

«Avec ma fille, j’essaie toujours de mettre les choses en perspective. Nous aidons les itinérants, nous rendons service ici et là. Je ne donne pas des tas de cadeaux, car je ne veux pas enterrer mon enfant sous les objets. Je me concentre sur ce qui la passionne, sur le sentiment d’accomplissement qui vient avec l’atteinte de nos objectifs», a révélé la fière maman lors d’un récent passage à l’émission «Today».

La seule extravagance dans le budget familial? L’établissement huppé que fréquente la jeune fille de 12 ans, dont les frais de scolarité frisent les 50 000 $ par an.

«Je me sens privilégiée d’exercer ce métier, mais il n’y a rien de meilleur au monde que de voir son enfant réussir», a mentionné l’actrice à «Town and Country».

Suri, qui n’a pas vu son père depuis des années, peut heureusement compter sur la présence immuable de celle qui l’a mise au monde.

L’amour... ni vu, ni connu

La relation amoureuse entre Katie Holmes et Jamie Foxx est un secret de Polichinelle à Hollywood, où les mauvaises langues n’ont pas tardé à repérer ce flirt inattendu. Les deux acteurs se connaissaient déjà quand ils ont craqué l’un pour l’autre lors d’une fête organisée en août 2013 dans les Hamptons.

«Les rumeurs sont entièrement fausses. C’est plutôt drôle, parce que nous n’avons fait que danser en compagnie d’autres personnes lors d’une soirée caritative», a affirmé à «Entertainment Tonight» la vedette de «Ray», qui était une connaissance... de Tom Cruise. Cette situation délicate explique sans doute pourquoi les tourtereaux ont mis des années à s’afficher en public.

«Katie est en amour par-dessus la tête, a révélé une source à "Us Weekly". Elle craint l’attention, mais elle est tannée de devoir se cacher.»

En septembre 2017, les amoureux ont été photographiés alors qu’ils se baladaient sur une plage de Malibu. Quelques mois plus tard, ils s’asseyaient côte à côte lors d’une soirée organisée dans le cadre des Grammy Awards. En octobre, Katie Holmes a même été vue portant une bague sertie d’un diamant à la main gauche lors d’un séjour à La Nouvelle-Orléans. Une porte-parole de l’actrice a nié toute rumeur de fiançailles, mais le doute persiste, car les amoureux les plus discrets du show-business ont plus d’un tour dans leur sac.

Une clause spéciale?

La volte-face du couple, qui a cessé de jouer au chat et à la souris avec les paparazzis à l’automne 2017, a fait l’objet d’une rumeur persistante dans les médias.

«Lors du règlement du divorce, Katie a signé une clause qui l’empêche de causer de l’embarras à Tom, que ce soit en parlant de lui ou de l’Église de scientologie, ou encore en s’affichant avec un homme», a raconté une source à «Radar Online», en précisant que l’actrice était autorisée à entretenir des relations amoureuses à condition de se montrer discrète.

Selon le site, Holmes aurait accepté de ne fréquenter personne en public pendant cinq ans en échange d’un montant avoisinant les 15 millions de dollars. Comme le divorce a été prononcé en juillet 2012, le couple serait désormais libre de s’afficher. À quand leurs débuts sur le tapis rouge?

Un secret bien gardé

Vous vous souvenez du livre «Le secret», ouvrage de croissance personnelle vantant

la puissance des lois de l’attraction? Le bouquin de Rhonda Byrne, paru en 2006, fera bientôt l’objet d’une adaptation au cinéma. Katie Holmes, qui a accepté de collaborer au projet, interprétera une veuve, mère de trois enfants, qui embauche un homme à tout faire pour réparer sa maison lors d’une tempête... et bénéficie du même coup de ses précieux conseils. La sortie du film est prévue pour 2019.