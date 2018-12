La Caisse investit en Amérique latine

La Caisse de dépôt et placement du Québec va investir 247 millions $ US dans SURA Asset Management, qui offre des services financiers à près de 20 millions en Amérique latine.

Filiale de Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo SURA), SURA AM est décrit comme une des plus grandes institutions financières d'Amérique latine, avec 135 milliards $ US en actifs sous gestion.

Essentiellement, la Caisse va acquérir la participation (minoritaire) de Bancolombia et Grupo Wiese dans SURA AM.

«Grupo SURA est un de nos partenaires les plus stratégiques en Amérique latine, a affirmé vendredi Michael Sabia, président et chef de la direction à la Caisse [...] Cette transaction renforce notre partenariat avec Grupo SURA et accroît notre présence dans un des secteurs les plus prometteurs en Colombie, celui des services financiers. Cette transaction porte le total de nos investissements au pays à 1 milliard $ US en 2018.»

Grupo SURA, dont le titre est négocié à la bourse des valeurs de Colombie, a des clients au Mexique, en Colombie, au Pérou, au Chili, au Salvador et en Uruguay.

«SURA AM et sa société mère, Grupo SURA, estiment qu'un partenariat de long terme avec la Caisse, un investisseur institutionnel partageant sa vision, permettra d'échanger des idées et des stratégies dans le secteur de la gestion d'actifs et de collaborer dans l'évaluation d'occasions de croissance dans la région», a ajouté David Bojanini, chef de la direction de Grupo SURA.