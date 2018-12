La rue Sainte-Catherine en 1926

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

En descendant du tramway

En 1926, l’ambiance est fébrile sur la rue Sainte-Catherine. Circulant du terminus Viau jusqu’à l’intersection Monkland et Grand Boulevard, le tramway 3A s’arrête brièvement à l’angle de la rue Saint-Denis, le temps d’embarquer et débarquer quelques voyageurs pressés d’aller faire leurs courses. Depuis la fin du XIXe siècle, la rue Sainte-Catherine « n’est qu’un immense bazar de boutiques, ornées pour attirer les chalands », comme le décrit le géographe Raoul Blanchard. C’est particulièrement vrai à la veille de Noël où les commerces rivalisent d’ingéniosité pour charmer la clientèle, et surtout les enfants. Les catalogues des Fêtes, les vitrines au décor féérique, le défilé et la visite en magasin du père Noël : tout est mis en œuvre pour éclairer le regard des petits. À l’ouest de Saint-Laurent, l’opulence réputée des grands magasins Eaton, Morgan, Murphy et Ogilvy attire une clientèle prospère. Dans l’est, c’est Dupuis Frères, « le magasin du peuple », qui dessert la bourgeoisie canadienne-française.

Chez Edmond Archambault

Depuis 122 ans, Archambault attire une large clientèle durant les Fêtes, en particulier les amateurs de musique. Arrivé à Montréal à 18 ans, son fondateur Edmond Archambault (1870-1947) gagne d’abord sa vie comme professeur de piano. S’associant avec les populaires pianos Hurteau, Edmond ouvre un modeste comptoir où il vend des partitions de musique en 1896. L’essor du piano droit, plus facile à fabriquer et abordable, permet aux familles de la classe moyenne d’en faire l’acquisition. Quel plaisir d’entendre les enfants jouer les soirs d’hiver ! Éditeur de musique renommé, M. Archambault acquiert l’inventaire Hurteau en 1919, ce qui lui permet d’agrandir son commerce. En plus des instruments de musique et des partitions, M. Archambault vend des phonographes, disques et radios dès 1925. Le commerce occupe le 316 (aujourd’hui le 408), rue Sainte-Catherine Est, en 1926, tel qu’il a été peint par Adrien Hébert. Il déménage en 1930 à l’angle de la rue Berri, où il est toujours aujourd’hui.

La ville moderne d’Adrien Hébert

Cette toile révèle l’attrait d’Adrien Hébert pour les scènes urbaines, mais surtout son souci du détail. D’une précision presque photographique, il peint les publicités des cigarettes « Guinea Gold » à l’arrière du tramway, le numéro de téléphone Plateau 6161 sur la portière du « Yellow Cab » et la devanture du magasin Archambault et de son voisin, le pharmacien Lecours et son sirop pour la toux à la « Savoyane ». Né en 1890 lors d’un séjour de la famille à Paris, Adrien Hébert est le fils du sculpteur Louis-Philippe Hébert, auquel nous devons le monument de Maisonneuve. Dès 1924, Adrien s’intéresse aux scènes de la vie montréalaise : le port, les commerces, les rues achalandées, les scènes hivernales au parc, tout l’inspire ! À une époque où l’art régionaliste encense la campagne, le travail de l’artiste est bien marginal. Jusqu’à sa mort en 1967, Adrien Hébert ne se lasse pas de peindre sa ville, révélant que la modernité urbaine peut aussi être synonyme de beauté et d’harmonie.