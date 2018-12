Le DG du CH vend son condo

Le chalet d’un magnat du jean à vendre pour 5 M$

Le chalet de Mont-Tremblant de Charles Bitton, un des propriétaires du fabricant de jeans Buffalo David Bitton, a récemment été mis sur le marché pour la somme de 4,95 millions $. « Cette retraite contemporaine de 6 chambres à coucher est exceptionnelle », décrit une courtière. La propriété de villégiature compte 19 pièces, dont un salon, une salle à manger et une cuisine à aire ouverte, sur un terrain de près de 90 000 pieds carrés.

Jonathan Wener, le fondateur de la firme immobilière Canderel qui a récemment quitté ses fonctions de PDG du groupe, a fait l’achat de 2200 actions de la Banque Laurentienne pour un peu plus de 85 000 $. Il porte sa participation dans la banque, où il siège comme administrateur, à plus de 400 000 $. Le titre de la Laurentienne a dégringolé de 34 % depuis le début de l’année. Le rendement du dividende de la banque frise maintenant 7 %.

Une célébration de yachts de milliardaires à St-Barth

Des yachts appartenant aux plus grosses fortunes du monde sont actuellement massés près de l’île de St-Barthélémy, dans les Caraïbes, en vue de célébrations du Nouvel An. Parmi les yachts recensés par la revue Forbes autour de l’île : l’Éclipse (photo), qui appartient au magnat de l’acier russe Roman Abramovitch, le Rising Sun, du milliardaire du divertissement David Geffen, le Grand Bleu, du milliardaire du pétrole russe Evgeny Shvidler, le Symphony, du patron de Louis Vuitton, Bernard Arnault, le Limitless, du patron de Victoria Secret, Leslie Wexner, l’Aquarius, du roi des casinos Steve Wynn, le Baton Rouge, du milliardaire français Martin Bouygues et bien d’autres encore. Des célébrations de haut vol sont prévues partout dans l’île, la chanteuse Mariah Carey doit notamment offrir une performance en direct dans une boîte de nuit branchée.