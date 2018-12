Le doute plane autour de Cam

Depuis septembre, on parle de la saison en cours comme étant l’une des plus axées sur l’offensive dans l’histoire. Or, si l’on se fie à la semaine dernière, la défensive a enfin pris sa revanche ! Un total de 66 touchés ont été marqués à la semaine 15, soit neuf de moins que lors de toute autre semaine du calendrier, incluant quand des équipes étaient en congé. Reste à voir si la semaine en cours et les suivantes confirmeront qu’il y a eu ajustements défensifs.