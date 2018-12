Le mont Saint-Anne, c’est plus que du ski alpin

À huit kilomètres de la station de ski alpin, au village de Saint-Ferréol-les-Neiges, le Centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne se trouve dans une classe à part, avec 200 km de sentiers en pas classique et presque autant pour le pas de patin.

Outre l’ampleur du réseau, les entraînements et les exploits de Pierre et Alex Harvey, père et fils, ont sans doute eu un rôle à jouer dans la notoriété du centre.

Paradis des fondeurs

Mais au-delà de tout cela, il y a l’abondance de la neige. L’an dernier, vers la mi-décembre, il y avait déjà 123 cm d’accumulation. Cette année, pour la même période, l’hiver hâtif a entraîné une accu­mulation remarquable de 198 cm de neige.

Les fondeurs aguerris y trouvent leur compte, mais les autres skieurs aussi. D’ailleurs, contrairement à ce qu’on pourrait croire, la Harvey (piste 33), malgré son nom, n’est pas la plus exigeante. Au Chalet Saint-Julien, se trouvent trois points de départ, selon le niveau du skieur.

Refuges chaleureux

Il y a cinq refuges en bois rond chauffés où vous pouvez faire une halte durant une randonnée. Deux d’entre eux, soit le Ruisseau-Rouge et le Saint-Nicolas, sont en mesure d’héberger des fondeurs pour la nuit. Jusqu’à huit, pour être plus précis. Une toilette sèche se trouve à quelques pas.

Un service de transport de bagages est offert, moyennant un supplément de 70 $ par refuge.

Raquette et vélo

Le centre de ski de fond est en fait un centre de sports d’hiver. L’abondance de la neige favorise forcément la raquette, d’où le réseau de sentiers de 40 km au rang Saint-Julien, certains pour les familles, d’autres pour les randonneurs aguerris. Et c’est sans compter ceux au pied de la montagne.

Suite logique de la popularité du vélo de montagne à la station, on peut rouler à vélo sur neige battue dans six circuits, de débutant à expert. Quelques tronçons sont partagés avec les raquetteurs et les fondeurs.

Pour un séjour à vélo, en raquette ou en ski de fond, il y a encore plus que les refuges. Au pied de la station de ski, plusieurs établissements sont en mesure de nous accueillir en condo ou en chalet. À 30 minutes de Québec ou du Massif de Charlevoix, c’est plutôt bien situé.

CENTRE DE SKI DE FOND DU MONT-SAINTE-ANNE

Sentiers : ski de fond classique (200 km), pas de patin (191 km), raquette (63 km) et vélo sur neige (23 km)

Équipement à louer: pour toute activité (réservation préférable pour le vélo)

Nuitée en refuge : à partir de 15 $ par personne (accès aux sentiers en sus)

mont-sainte-anne.com

D’autres idées pour le week-end

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN : De nouveaux chalets à Pointe-Taillon

Photo courtoisie, Sépaq

Encore tout neufs, cinq chalets Écho sont à louer pour un séjour au parc national de la Pointe-Taillon. On y retrouve deux chambres et toutes les commodités de base, incluant un poêle à bois.

Ski nordique ou raquette aux abords du lac Saint-Jean ou encore sur la piste cyclable en milieu forestier.

Tarifs : de 140 $ à 206 $ la nuit.

sepaq.com