Le week-end culturel de Éléonore Lagacé

Quel est le film qui vous a séduite ?

Photo WENN

Étant une grande fan de Lady Gaga, j’ai été séduite par le film A Star Is Born. J’ai pleuré du début à la fin. Lady Gaga est sublime dans ce film, elle m’a profondément touchée. En plus d’avoir une voix extraordinaire, c’est une actrice talentueuse dotée d’un naturel. Elle est faite pour passer un message, c’est ce qui la démarque des autres stars. Sinon, je veux absolument voir le film britannique Bohemian Rhapsody, sur la vie du chanteur rock Freddie Mercury.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo PIerre-Paul Poulin

Il ne faut pas manquer le spectacle Francostalgie, qui est une revue musicale de tous les plus grands hits francophones, et dans laquelle j’ai la chance de jouer. On compte 65 extraits de chansons qui ont connu des succès entre 1965 et 1995. Nous sommes quatre chanteurs et trois musiciens live sur scène. Parmi les grands succès, on retrouve ceux de Céline Dion, Charles Aznavour, Patrick Bruel et plusieurs autres. C’est l’animateur français Michel Drucker qui fait la narration vidéo du spectacle.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

J’ai adoré Série noire. J’aime le fait que la série soit campée en hiver à Montréal, deux choses auxquelles je m’identifie énormément. De plus, c’est une série avec un beau suspense qui nous tient en haleine. L’intrigue se tient. C’est vraiment bien fait et en plus c’est drôle ! Par ailleurs, côté séries américaines, il y a trois séries que j’aime, tout autant l’une que l’autre, soit, How I Met Your Mother, Friends et The office. Les personnages sont attachants. Ils sont différents d’une série à l’autre, mais ils me comblent chacun à leur façon.

Quel est le chanteur qui vous interpelle ?

Photo AFP

Le jeune chanteur britannique Jacob Collier, qui est un génie musical à tous les niveaux. En plus d’être chanteur et compositeur, il est multi-instrumentaliste et fait ses propres arrangements musicaux. Je l’ai connu alors qu’il faisait ses a cappella pour financer son premier album, qui a finalement été produit par Quincy Jones. À seulement 24 ans, il a maintenant le monde de la musique à ses pieds, il est incroyable ! J’ai récemment téléchargé son album, In my room. C’est sublime ! Il a compris le lien entre les émotions et l’harmonie et il sait le transmettre. Je l’admire, j’en fais une obsession !

Qui dans l’univers artistique suscite votre admiration ?

Photo Agence QMI, Simon Clark

Ma mère, Natalie Choquette. J’aspire à être comme elle. Elle est extraordinaire à tous les niveaux. À 60 ans, c’est une artiste accomplie. Nous sommes très proches, et elle m’a toujours encouragée dans ce que je voulais faire. Peu importe mes choix. À la manière d’un mentor, elle m’a donné des conseils dans ma carrière. C’est la personne la plus généreuse que je connaisse. Elle a un cœur plus grand que le monde entier. En plus, elle ne s’est jamais enflé la tête avec le succès, elle est toujours demeurée modeste et elle nous a élevées, ma sœur (Florence K) et moi, avec ses valeurs, soit demeurer humble, ne rien prendre pour acquis et faire preuve de gratitude.

On suit Éléonore Lagacé